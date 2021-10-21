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Ще одна область отримала показники "червоної" зони

Четвер, 21 жовтня 2021, 12:54
Ще одна область отримала показники червоної зони
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Рівненська область за показниками виявлення нових випадків коронавірусу та кількісті госпіталізацій covid-хворих наблизилася до "червоної" зони карантину.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Згідно з даними МОЗ, на Рівненщині упродовж 3 діб перевищені коефіцієнт виявлення випадків інфікування covid-19 та рівень госпіталізацій хворих на коронавірус.

 
Інфографіка МОЗ

Станом на 20 жовтня ці показники були перевищені у Житомирській, Луганській і Сумській областях.

20 жовтня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження на Сумщині "червоного" рівня епіднебезпеки з 23 жовтня.

Передісторія:

  • З 15 жовтня Херсонська область першою з часів весняного локдауну перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення covid-19. А з 18 жовтня така ж доля спіткала Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську область.
  • З 23 жовтня Сумська область буде відноситися до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.
  • Також незабаром "червона" зона може загрожувати Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областям.  
  • З 21 жовтня Кабмін змінив правила перевезення пасажирів під час карантину. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за наявності у пасажирів covid-сертифіката (про одну дозу, або повну вакцинацію), негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на сovid-19, зроблених не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірускарантинРівненська область
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