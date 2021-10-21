Ще одна область отримала показники "червоної" зони

Рівненська область за показниками виявлення нових випадків коронавірусу та кількісті госпіталізацій covid-хворих наблизилася до "червоної" зони карантину.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Згідно з даними МОЗ, на Рівненщині упродовж 3 діб перевищені коефіцієнт виявлення випадків інфікування covid-19 та рівень госпіталізацій хворих на коронавірус.

Інфографіка МОЗ

Станом на 20 жовтня ці показники були перевищені у Житомирській, Луганській і Сумській областях.

20 жовтня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження на Сумщині "червоного" рівня епіднебезпеки з 23 жовтня.

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