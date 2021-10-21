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Еще одна область достигла показателей "красной" зоны

Четверг, 21 октября 2021, 12:54
Еще одна область достигла показателей красной зоны
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Ровенская область по показателям выявления новых случаев коронавируса и количества госпитализаций covid-больных приблизилась к "красной" зоне карантина.

Источник: сайт МОЗ

Детали: Согласно данным Минздрава, в Ровенской области в течение 3 суток превышены коэффициент выявления случаев инфицирования covid-19 и уровень госпитализаций больных коронавирусом. 

 
Инфографика МОЗ

По состоянию на 20 октября эти показатели были превышены в Житомирской, Луганской и Сумской областях.

20 октября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в Сумской области "красного" уровня эпидопасности с 23 октября.

Предыстория:

  • С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
  • С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
  • В ближайшее время могут перейти в "красную" зону Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.
  • С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Украинская правда

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Темы: МинздравкоронавирускарантинРовенская область
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