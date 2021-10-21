Еще одна область достигла показателей "красной" зоны

Ровенская область по показателям выявления новых случаев коронавируса и количества госпитализаций covid-больных приблизилась к "красной" зоне карантина.

Источник: сайт МОЗ

Детали: Согласно данным Минздрава, в Ровенской области в течение 3 суток превышены коэффициент выявления случаев инфицирования covid-19 и уровень госпитализаций больных коронавирусом.

Инфографика МОЗ

По состоянию на 20 октября эти показатели были превышены в Житомирской, Луганской и Сумской областях.

20 октября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в Сумской области "красного" уровня эпидопасности с 23 октября.

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