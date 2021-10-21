Еще одна область достигла показателей "красной" зоны
Четверг, 21 октября 2021, 12:54
Ровенская область по показателям выявления новых случаев коронавируса и количества госпитализаций covid-больных приблизилась к "красной" зоне карантина.
Источник: сайт МОЗ
Детали: Согласно данным Минздрава, в Ровенской области в течение 3 суток превышены коэффициент выявления случаев инфицирования covid-19 и уровень госпитализаций больных коронавирусом.
По состоянию на 20 октября эти показатели были превышены в Житомирской, Луганской и Сумской областях.
20 октября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в Сумской области "красного" уровня эпидопасности с 23 октября.
Предыстория:
- С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
- С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
- В ближайшее время могут перейти в "красную" зону Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.
- С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
Украинская правда