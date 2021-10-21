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Хмельниччина посилила карантин через загострення ситуації з ковідом

Четвер, 21 жовтня 2021, 14:38
Хмельниччина посилила карантин через загострення ситуації з ковідом
фото: Ельдар Сарахман, УП

У Хмельницькій області з 23 жовтня вводять додаткові карантинні обмеження у зв’язку із підвищенням захворюваності на covid-19.

Джерело: пресслужба Хмельницької ОДА

Деталі: Перший заступник голови ОДА Сергій Тюрін зазначив, що Хмельниччина опинилася на порозі "червоної" зони, тому, щоб не допустити локдауну в області вводять додаткові протиепідемічні заходи.

За рішенням комісії ТЕБ та НС з 23 жовтня в області запроваджуються такі додаткові карантинні обмеження:

  • Продовольчі та непродовольчі ринки працюватимуть виключно за умов розрахунку – 1 людина на 10 квадратних метрів та при наявності у людей негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або документа про вакцинацію.
  • Заклади торгівлі – продовольчі та непродовольчі, кіоски, магазини, супермаркети, гіпермаркети працюватимуть виключно за умов розрахунку – 1 людина на 10 кв.м. при наявності у людей негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або документа про вакцинацію.
  • Заклади сфери послуг (перукарні, салони краси), заклади розміщення (готелі, хостели), спортзали, фітнес-центри, басейни працюватимуть за наявності у людей негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або документа про вакцинацію.
  • Бари, ресторани, кафе будуть приймати відвідувачів за умови наявності у працівників та відвідувачів негативного результату тесту на COVID-19 методом ПЛР чи документа про вакцинацію та наповненості закладу на 50%, з розрахунку не більше 4-х осіб за столиком та дотримання відстані 2-х метрів між столиками. Їх робота дозволена з 06:00 години до 23:00 години, крім адресної доставки.

Вимоги щодо щеплення та негативного результату тесту ПЛР стосуватимуться й проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів та роботи закладів культури, кінотеатрів.

За даними ЦГЗ МОЗ, в області щеплено від коронавірусу 31,4% всього населення.

Відзначається, що в останні дні спостерігається зростання кількості людей, що звертаються за щепленнями.

Також комісія доручила головам РДА та територіальних громад активізувати роботу щодо вакцинації.

Крім того, на Хмельниччині планують збільшити ліжковий фонд для лікування хворих на коронавірус.

Передісторія:

  • З 15 жовтня Херсонська область першою з часів весняного локдауну перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення covid-19. А з 18 жовтня така ж доля спіткала Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську область.
  • З 23 жовтня Сумська область буде відноситися до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.
  • Також незабаром "червона" зона може загрожувати Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областям.  
  • З 21 жовтня Кабмін змінив правила перевезення пасажирів під час карантину. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за наявності у пасажирів covid-сертифіката (про одну дозу, або повну вакцинацію), негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на сovid-19, зроблених не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

Українська правда
Теми: ХмельницькийCovid-2019Хмельниччинакарантинкоронавірус
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