Хмельниччина посилила карантин через загострення ситуації з ковідом

У Хмельницькій області з 23 жовтня вводять додаткові карантинні обмеження у зв’язку із підвищенням захворюваності на covid-19.

Джерело: пресслужба Хмельницької ОДА

Деталі: Перший заступник голови ОДА Сергій Тюрін зазначив, що Хмельниччина опинилася на порозі "червоної" зони, тому, щоб не допустити локдауну в області вводять додаткові протиепідемічні заходи.

За рішенням комісії ТЕБ та НС з 23 жовтня в області запроваджуються такі додаткові карантинні обмеження:

Продовольчі та непродовольчі ринки працюватимуть виключно за умов розрахунку – 1 людина на 10 квадратних метрів та при наявності у людей негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або документа про вакцинацію.

Заклади торгівлі – продовольчі та непродовольчі, кіоски, магазини, супермаркети, гіпермаркети працюватимуть виключно за умов розрахунку – 1 людина на 10 кв.м. при наявності у людей негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або документа про вакцинацію.

Заклади сфери послуг (перукарні, салони краси), заклади розміщення (готелі, хостели), спортзали, фітнес-центри, басейни працюватимуть за наявності у людей негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або документа про вакцинацію.

Бари, ресторани, кафе будуть приймати відвідувачів за умови наявності у працівників та відвідувачів негативного результату тесту на COVID-19 методом ПЛР чи документа про вакцинацію та наповненості закладу на 50%, з розрахунку не більше 4-х осіб за столиком та дотримання відстані 2-х метрів між столиками. Їх робота дозволена з 06:00 години до 23:00 години, крім адресної доставки.

Вимоги щодо щеплення та негативного результату тесту ПЛР стосуватимуться й проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів та роботи закладів культури, кінотеатрів.

За даними ЦГЗ МОЗ, в області щеплено від коронавірусу 31,4% всього населення.

Відзначається, що в останні дні спостерігається зростання кількості людей, що звертаються за щепленнями.

Також комісія доручила головам РДА та територіальних громад активізувати роботу щодо вакцинації.

Крім того, на Хмельниччині планують збільшити ліжковий фонд для лікування хворих на коронавірус.

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