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Хмельницкая область усилила карантин из-за обострения ситуации с ковидом

Четверг, 21 октября 2021, 14:38
Хмельницкая область усилила карантин из-за обострения ситуации с ковидом
фото: Эльдар Сарахман, УП

В Хмельницкой области с 23 октября вводят дополнительные карантинные ограничения в связи с повышением заболеваемости на covid-19.

Источник: пресс-служба Хмельницкой ОГА

Детали: Первый заместитель председателя ОГА Сергей Тюрин отметил, что Хмельницкая область оказалась на пороге "красной" зоны, поэтому, чтобы не допустить локдауна в области вводят дополнительные противоэпидемические мероприятия.

По решению комиссии ТЭБ и ЧС с 23 октября в области вводятся такие дополнительные карантинные ограничения:

  • Продовольственные и непродовольственные рынки будут работать исключительно в условиях расчета - 1 человек на 10 квадратных метров и при наличии у людей отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или документа о вакцинации.
  • Заведения торговли - продовольственные и непродовольственные, киоски, магазины, супермаркеты, гипермаркеты будут работать исключительно в условиях расчета - 1 человек на 10 кв.м. при наличии у людей отрицательного результата теста на covid-19 методом ПЦР или документа о вакцинации.
  • Учреждения сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты), заведения размещения (гостиницы, хостелы), спортзалы, фитнес-центры, бассейны будут работать при наличии у людей отрицательного результата теста на covid-19 методом ПЦР или документа о вакцинации.
  • Бары, рестораны, кафе будут принимать посетителей при условии наличия у работников и посетителей отрицательного результата теста на covid-19 или документа о вакцинации и наполненности заведения на 50%, из расчета не более 4-х человек за столиком и соблюдения расстоянии 2-х метров между столиками. Их работа разрешена с 06:00 часов до 23:00 часов, кроме адресной доставки.

Требования к прививке и отрицательный результат теста ПЦР будут касаться и проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий и работы учреждений культуры, кинотеатров.

По данным ЦОС Минздрава, в области привито от коронавируса 31,4% всего населения.

Отмечается, что в последние дни наблюдается рост числа людей, обращающихся за прививками.

Также комиссия поручила председателям РГА и территориальных общин активизировать работу относительно вакцинации.

Кроме того, в Хмельницкой области планируют увеличить коечный фонд для лечения больных на коронавирус.

Предыстория:

  • С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
  • С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
  • В ближайшее время могут перейти в "красную" зону Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.
  • С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Украинская правда

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Темы: ХмельницкийCovid-2019Хмельнитчинакарантинкоронавирус
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