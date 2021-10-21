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"Слуги" уже припускають, що журналісти Суспільного влаштували скандал через гроші

Четвер, 21 жовтня 2021, 17:02
Фото: Фейсбук Данила Гетманцева

Голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев припустив, що журналісти "UA: Перший" влаштували скандал, щоб канал отримав додаткове фінансування з бюджету.

Джерело: Telegram-канал Гетманцева

Пряма мова Гетманцева: "Глянув в проекті бюджету 2022, поданому у вересні в ВР. Так, того самого, який ми зараз голосуємо в першому.

По Суспільному телебаченню рік до року КМ (Кабінет міністрів – ред.) запропонував мінус 400 млн. грн.

Ось вже воістину, про що б не скандалили, завжди скандалять про гроші;).

Не впевнений, що скандал з нібито утиском свободи слова сильно допоможе збільшити і без того, скажімо відверто, не мале фінансування, але спроба зарахована".

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Передісторія:

  • Ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента "давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув звинувачення Барчук у тиску Офісу президента на "UA:Перший", але не заперечив прагнення команди президента до "узгодженої інформаційної позиції".  
  • Президент Володимир Зеленський назвав "хайпом" звинувачення телеведучої телеканалу "UA: Перший" в контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Українська правда
Теми: СуспільнеСлуга народу


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