"Слуги" уже припускають, що журналісти Суспільного влаштували скандал через гроші

Голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев припустив, що журналісти "UA: Перший" влаштували скандал, щоб канал отримав додаткове фінансування з бюджету.

Джерело: Telegram-канал Гетманцева

Пряма мова Гетманцева: "Глянув в проекті бюджету 2022, поданому у вересні в ВР. Так, того самого, який ми зараз голосуємо в першому.

По Суспільному телебаченню рік до року КМ (Кабінет міністрів – ред.) запропонував мінус 400 млн. грн.

Ось вже воістину, про що б не скандалили, завжди скандалять про гроші;).

Не впевнений, що скандал з нібито утиском свободи слова сильно допоможе збільшити і без того, скажімо відверто, не мале фінансування, але спроба зарахована".

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