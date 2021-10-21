"Слуги" уже предполагают, что журналисты Общественного устроили скандал из-за денег

Председатель финансового комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев предположил, что журналисты "UA: Первый" устроили скандал, чтобы канал получил дополнительное финансирование из бюджета.

Источник: Telegram-канал Гетманцева

Прямая речь Гетманцева "Глянул в проекте бюджета 2022, поданном в сентябре в ВР. Да, того самого, который мы сейчас голосуем в первом.

По Суспільному телебаченню год к году КМ (Кабинет министров – ред.) предложил минус 400 млн.грн.

Вот уж воистину, о чем бы не скандалили, всегда скандалят о деньгах;).

Не уверен, что скандал с якобы ущемлением свободы слова сильно поможет увеличить и без того, скажем откровенно, не малое финансирование, но попытка зачетная".

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