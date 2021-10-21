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"Слуги" уже предполагают, что журналисты Общественного устроили скандал из-за денег

Четверг, 21 октября 2021, 17:02
Слуги уже предполагают, что журналисты Общественного устроили скандал из-за денег

Председатель финансового комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев предположил, что журналисты "UA: Первый" устроили скандал, чтобы канал получил дополнительное финансирование из бюджета.

Источник: Telegram-канал Гетманцева

Прямая речь Гетманцева "Глянул в проекте бюджета 2022, поданном в сентябре в ВР. Да, того самого, который мы сейчас голосуем в первом.

По Суспільному телебаченню год к году КМ (Кабинет министров – ред.) предложил минус 400 млн.грн.

Вот уж воистину, о чем бы не скандалили, всегда скандалят о деньгах;).

Не уверен, что скандал с якобы ущемлением свободы слова сильно поможет увеличить и без того, скажем откровенно, не малое финансирование, но попытка зачетная".

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Предыстория:

  • Ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".
  • Советник главы Офиса президента МихаилПодоляк отверг обвинения  Барчук в давлении Офиса президента на "UA: Первый", но не исключил стремление команды президента в "согласованной информационной позиции".
  • Президент Владимир Зеленский назвал "хайпом" обвинения телеведущей телеканала "UA: Первый" в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Украинская правда

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Темы: "Суспильне"Слуга народа
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