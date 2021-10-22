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Аваков захворів на коронавірус

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 16:01
Аваков захворів на коронавірус
фото з Facebook Авакова

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції.

Джерело: представник пресслужби політика Ярослав Тракало у коментарі УП

Деталі: За словами Тракала, після отримання позитивного результату тесту на коронавірусну інфекцію Аваков перебуває на самоізоляції.

На уточнюючі запитання УП Тракало повідомив, що ексміністр почувається нормально та не госпіталізувався, а перебуває вдома.

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Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Передісторія:

  • 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.
  • 16 липня Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Українська правда

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Теми: Аваков
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