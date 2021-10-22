Аваков захворів на коронавірус
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 16:01
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції.
Джерело: представник пресслужби політика Ярослав Тракало у коментарі УП
Деталі: За словами Тракала, після отримання позитивного результату тесту на коронавірусну інфекцію Аваков перебуває на самоізоляції.
На уточнюючі запитання УП Тракало повідомив, що ексміністр почувається нормально та не госпіталізувався, а перебуває вдома.
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Передісторія:
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.
- 16 липня Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
Українська правда