Аваков заболел коронавирусом
Пятница, 22 октября 2021, 16:01
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
Источник: представитель пресс-службы политика Ярослав Тракало в комментарии УП
Детали: По словам Тракало, после получения положительного результата теста на коронавирусной инфекцией Аваков находится на самоизоляции.
На уточняющие вопросы УП Тракало сообщил, что экс-министр чувствует себя нормальн, не госпитализировался, а находится дома.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте также: Конец эпохи Авакова. Как Зеленский уговорил министра уйти в отставку
Предыстория:
- 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.
- 16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.
Украинская правда