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Аваков заболел коронавирусом

Пятница, 22 октября 2021, 16:01
Аваков заболел коронавирусом
фото из Facebook Авакова

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.

Источник: представитель пресс-службы политика Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: По словам Тракало, после получения положительного результата теста на коронавирусной инфекцией Аваков находится на самоизоляции.

На уточняющие вопросы УП Тракало сообщил, что экс-министр чувствует себя нормальн, не госпитализировался, а находится дома.

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Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

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Предыстория:

  • 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.
  • 16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Украинская правда

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Темы: Аваков
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