Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.

Источник: представитель пресс-службы политика Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: По словам Тракало, после получения положительного результата теста на коронавирусной инфекцией Аваков находится на самоизоляции.

На уточняющие вопросы УП Тракало сообщил, что экс-министр чувствует себя нормальн, не госпитализировался, а находится дома.

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