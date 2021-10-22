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В українських СІЗО запустили платний інтернет і телефон 

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 17:39
В українських СІЗО запустили платний інтернет і телефон 

У кількох слідчих ізоляторах та місцях обмеження волі Міністерство юстиції запустило платні послуги мобільного та Інтернет-зв’язку. 

Джерело: Міністерство юстиції

Деталі: У міністерстві пояснили, що цим нововведенням, насамперед, усувають корупційні ризики через "контрабанду" телефонами, пронесеними до арештантів потайки, та дають можливість ув’язненим спілкуватися з близькими. 

Також держслужбовці сподіваються у такий спосіб поповнити спецфонди та зменшити потребу в побаченнях арештантів із рідними вживу.

Наразі платні послуги доступні в СІЗО Києва, Львова, Харкова, Житомира, Хмельницького, Черкас та Одеси. Ціни за послуги відрізняються за регіонами.

До прикладу, найвища ціна за місячне користування телефоном встановлена в ДП "Львівська установа виконання покарань (№ 19)" – 1070,6 грн, тоді як найнижча в Київському слідчому ізоляторі – 345 грн.

15 хвилин розмови коштують від 4 до 17 грн, залежно від регіону.

Водночас, у Київському СІЗО найдорожче користування Інтернетом на місяць – 575 грн, найдешевше в Харківському слідчому ізоляторі – 228,6 грн.

У Мін’юсті пообіцяли, що незабаром такі ж послуги з’являться в пенітенціарних установах Запоріжжя, Маріуполя, Кривого Рогу, Рівного, Чорткова та Чернігова.

Також усі телефонні дзвінки будуть записуватися, а в Інтернеті встановлять обмеження на доступ до певного контенту.

Весь перелік цін можна переглянути за посиланням.

Передісторія:

  • У Міністерстві реформують управління закладами для тимчасового утримання підозрюваних. У травні 2021 року в Лук’янівському СІЗО відкрили платні камери з підвищеним комфортом.
  • У листопаді 2020 року міністр юстиції Денис Малюська сказав, що в Україні складуть рейтинг в’язниць і визначать найкращу та найгіршу.
  • У вересні 2020 року міністр Малюська звітував про ремонти в камерах СІЗО за кошти арештантів.

"Українська правда" в Threads

Теми: СІЗОтехнологіїв'язниця
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