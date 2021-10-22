В українських СІЗО запустили платний інтернет і телефон
У кількох слідчих ізоляторах та місцях обмеження волі Міністерство юстиції запустило платні послуги мобільного та Інтернет-зв’язку.
Джерело: Міністерство юстиції
Деталі: У міністерстві пояснили, що цим нововведенням, насамперед, усувають корупційні ризики через "контрабанду" телефонами, пронесеними до арештантів потайки, та дають можливість ув’язненим спілкуватися з близькими.
Також держслужбовці сподіваються у такий спосіб поповнити спецфонди та зменшити потребу в побаченнях арештантів із рідними вживу.
Наразі платні послуги доступні в СІЗО Києва, Львова, Харкова, Житомира, Хмельницького, Черкас та Одеси. Ціни за послуги відрізняються за регіонами.
До прикладу, найвища ціна за місячне користування телефоном встановлена в ДП "Львівська установа виконання покарань (№ 19)" – 1070,6 грн, тоді як найнижча в Київському слідчому ізоляторі – 345 грн.
15 хвилин розмови коштують від 4 до 17 грн, залежно від регіону.
Водночас, у Київському СІЗО найдорожче користування Інтернетом на місяць – 575 грн, найдешевше в Харківському слідчому ізоляторі – 228,6 грн.
У Мін’юсті пообіцяли, що незабаром такі ж послуги з’являться в пенітенціарних установах Запоріжжя, Маріуполя, Кривого Рогу, Рівного, Чорткова та Чернігова.
Також усі телефонні дзвінки будуть записуватися, а в Інтернеті встановлять обмеження на доступ до певного контенту.
Весь перелік цін можна переглянути за посиланням.
Передісторія:
- У Міністерстві реформують управління закладами для тимчасового утримання підозрюваних. У травні 2021 року в Лук’янівському СІЗО відкрили платні камери з підвищеним комфортом.
- У листопаді 2020 року міністр юстиції Денис Малюська сказав, що в Україні складуть рейтинг в’язниць і визначать найкращу та найгіршу.
- У вересні 2020 року міністр Малюська звітував про ремонти в камерах СІЗО за кошти арештантів.