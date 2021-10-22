В украинских СИЗО запустили платный интернет и телефон
В нескольких следственных изоляторах и местах лишения свободы Министерство юстиции запустило платные услуги мобильной и интернет-связи.
Источник: Министерство юстиции
Подробности: В министерстве объяснили, что таким нововведением, прежде всего, устраняют коррупционные риски от "контрабанды" телефонами, пронесенными к арестантам тайком, и дают возможность заключенным общаться с близкими.
Также чиновники надеются таким образом пополнить спецфонды и уменьшить потребность в свиданиях заключенных с родными вживую.
Сейчас платные услуги доступны в СИЗО Киева, Львова, Харькова, Житомира, Хмельницкого, Черкасс и Одессы. Цены за услуги отличаются по регионам.
К примеру, самая высокая цена за месячное пользование телефоном установлена в ГП "Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)" - 1070,6 грн, тогда как самая низкая в Киевском следственном изоляторе - 345 грн.
15 минут разговора стоят от 4 до 17 грн в зависимости от региона.
В то же время, в Киевском СИЗО самое дорогое пользование Интернетом в месяц - 575 грн, самое дешевое в Харьковском следственном изоляторе - 228,6 грн.
В Минюсте пообещали, что вскоре такие же услуги появятся в пенитенциарных учреждениях Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ровно, Черткова и Чернигова.
Также все телефонные звонки будут записываться, а в Интернете установят ограничения на доступ к определенному контенту.
Весь перечень цен можно посмотреть по ссылке.
Предыстория:
- В Министерстве продолжают реформировать управление учреждениями временного содержания подозреваемых. В мае 2021 в Лукьяновском СИЗО открыли платные камеры с повышенным комфортом.
- В ноябре 2020 министр юстиции Денис Малюська сказал, что в Украине составят рейтинг тюрем, определив самую лучшую и самую худшую.
- В сентябре 2020 министр Малюська похвастался ремонтами в камерах СИЗО за средства арестантов.