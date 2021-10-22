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В украинских СИЗО запустили платный интернет и телефон

Пятница, 22 октября 2021, 17:39

В нескольких следственных изоляторах и местах лишения свободы Министерство юстиции запустило платные услуги мобильной и интернет-связи.

Источник: Министерство юстиции

Подробности: В министерстве объяснили, что таким нововведением, прежде всего, устраняют коррупционные риски от "контрабанды" телефонами, пронесенными к арестантам тайком, и дают возможность заключенным общаться с близкими.

Также чиновники надеются таким образом пополнить спецфонды и уменьшить потребность в свиданиях заключенных с родными вживую.

Сейчас платные услуги доступны в СИЗО Киева, Львова, Харькова, Житомира, Хмельницкого, Черкасс и Одессы. Цены за услуги отличаются по регионам.

К примеру, самая высокая цена за месячное пользование телефоном установлена ​​в ГП "Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)" - 1070,6 грн, тогда как самая низкая в Киевском следственном изоляторе - 345 грн.

15 минут разговора стоят от 4 до 17 грн в зависимости от региона.

В то же время, в Киевском СИЗО самое дорогое пользование Интернетом в месяц - 575 грн, самое дешевое в Харьковском следственном изоляторе - 228,6 грн.

В Минюсте пообещали, что вскоре такие же услуги появятся в пенитенциарных учреждениях Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ровно, Черткова и Чернигова.

Также все телефонные звонки будут записываться, а в Интернете установят ограничения на доступ к определенному контенту.

Весь перечень цен можно посмотреть по ссылке.

Предыстория:

  • В Министерстве продолжают реформировать управление учреждениями временного содержания подозреваемых. В мае 2021 в Лукьяновском СИЗО открыли платные камеры с повышенным комфортом.
  • В ноябре 2020 министр юстиции Денис Малюська сказал, что в Украине составят рейтинг тюрем, определив самую лучшую и самую худшую.
  • В сентябре 2020 министр Малюська похвастался ремонтами в камерах СИЗО за средства арестантов.

Украинская правда
Темы: СИЗОтехнологиитюрьма
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