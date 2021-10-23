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Оккупанты решили снять блокаду штаб-квартиры ОБСЕ из-за коронавируса – СМИ

Суббота, 23 октября 2021, 22:37
Оккупанты решили снять блокаду штаб-квартиры ОБСЕ из-за коронавируса – СМИ
GETTYIMAGES

В оккупированном Донецке решили свернуть бессрочную акцию под гостиницей Park Inn, где находится штаб-квартира ОБСЕ.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на подконтрольные оккупантам телеграм-каналы

Детали: К митингующим обратился глава "администрации" Донецка при группировке "ДНР" Алексей Кулемзин. Он прибыл в субботу вечером к палаточному городку и свой призыв, прежде всего, объяснил ситуацией с коронавирусом.

"В Российской Федерации принимаются новые меры по предотвращению распространения коронавируса, и РФ уходит на карантин. У нас ситуация схожая. Сегодня главой ДНР Денисом Пушилиным подписан указ о тех мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Люди болеют, болеют тяжело, больницы переполнены", — сказал Кулемзин.

Он предложил перенести проводимую акцию в соцсети.

"Тем более, что вам удалось достичь результата: миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, начала проводить совместные мероприятия, и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИДы Российской Федерации и Донецкой народной республики, поэтому я предлагаю свернуть этот палаточный лагерь и продолжить акцию в социальных сетях", — заявил Кулемзин.

Предыстория:

  • 13 октября вблизи линии соприкосновения украинские военнослужащие задержали боевика Андрея Косяка, который занимался разведкой украинских военных позиций под видом работы по разминированию прифронтовых участков. На его мобильном нашли видео участия в обстреле позиций украинских военных.
  • 17 октября Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила работу в оккупированном Донецке из соображений безопасности. Это решение связано с проведением 15-16 октября митинга сторонников так называемой "ДНР" в Донецке у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис ОБСЕ.

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Темы: ДонецкОБСЕДНР
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