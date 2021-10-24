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Смерть украинки от выстрела Болдуина: следствие сосредоточило внимание на двух людях

Воскресенье, 24 октября 2021, 16:09
Галина Гатчінс, фото из Instagram

Експерт, которая готовила оружие для Алека Болдуина, и ассистент режиссера оказались в центре внимания правоохранителей после несчастного случая во время съемки вестерна "Ржавчина", когда погибла украинка Галина Гатчинс.

Источник: DW

Детали: В центре внимания следователей, ведущих дело об инциденте во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина, оказались два человека.

Ими являются експертк по оружию Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Голлс. Он передал Болдуину оружие, из которого был ранен режиссера Джоэл Соуса и оператор Галина Гатчинс. Для Гатчинс выстрел стал смертельным.

Согласно предварительному отчету полиции по расследованию инцидента, Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал его Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами.

Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", говорится в отчете полиции.

По данным издания Los Angeles Times, за несколько часов до стрельбы на съемочной площадке царило напряжение из-за того, что шесть членов съемочной группы жаловались на условия труда. Среди них требовала лучших условий работы, согласно сообщениям СМИ, и застреленная Галина Гатчинс.

Напомним:

  • Американский актер Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку: "У меня нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались".
  • МИД Украины получило подтверждение принадлежности Гатчинс к украинскому гражданству.
  • Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.

Темы: СШАоружие
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