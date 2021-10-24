Двійника кандидата-"слуги" на Черкащині відправили під домашній арешт

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області відправив під нічний домашній арешт чоловіка, який змінив прізвище, ім’я та по батькові і хотів взяти участь у виборах двійником кандидата від "Слуги народу" Віталія Войцехівського.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 14 жовтня

Деталі: За версією слідства, невстановлені особи підмовили стороннього чоловіка змінити свої персональні дані і стати тезкою Войцехівського, щоб втрутитися у виборчий процес.

14 вересня Деснянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві зареєстрував зміну прізвища, імені та по батькові. Того ж дня чоловік отримав ID-картку на нове ім’я. А 20 вересня подав документи для участі у виборах.

Крім того, в автобіографії він зазначив посаду та місце роботи, а саме голова Громадської спілки "Золотонизька Громадська Міська Рада", яка є співзвучною з посадою Войцехівського. Водночас у реєстрі юридичних осіб інформація щодо такої громадської спілки відсутня, що свідчить, на переконання органів слідства, про умисні дії.

За версією слідства, підозрюваний разом із невстановленими на даний час особами, змінивши своє прізвище та ім’я прагнув вводити в оману виборця, суперечити легітимній меті виборчого процесу.

Дії підозрюваного кваліфікують за ч. 3 ст. 157 КК України як перешкоджання вільному волевиявленню виборців та іншому суб’єкту виборчого процесу, за попередньою змовою групою осіб. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Окружний адмінсуд Києва ухвалою від 6 жовтня зупинив рішення про зміну прізвища, ім’я та по батькові, а також заборонив Центральній виборчій комісії використовувати змінені дані кандидата під час виборів 31 жовтня — на інформаційному плакаті кандидата, у виборчому бюлетені, в інформації на сайті.

Передісторія: