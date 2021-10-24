Двойника кандидата-"слуги" в Черкасской области отправили под домашний арест

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области отправил под ночной домашний арест мужчину, который сменил фамилию, имя и отчество и хотел принять участие в выборах двойником кандидата от "Слуги народа" Виталия Войцеховского.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 14 октября

Детали: По версии следствия, неустановленные лица подговорили постороннего мужчину изменить свои персональные данные и стать тезкой Войцеховского, чтобы вмешаться в избирательный процесс.

14 сентября Деснянский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Киеве зарегистрировал изменение фамилии, имени и отчества. В тот же день мужчина получил ID-карту на новое имя. А 20 сентября подал документы для участия в выборах.

Кроме того, в автобиографии он отметил должность и место работы, а именно председатель Общественного союза "Золотонизька Громадська Міська Рада", которая является созвучной с должности Войцеховского. В то же время в реестре юридических лиц сведения о такой общественной союза отсутствуют, что свидетельствует, по мнению органов следствия, об умышленных действиях.

По версии следствия, подозреваемый вместе с неустановленными в настоящее время лицами, изменив свою фамилию и имя стремился ввести в заблуждение избирателя, противоречить легитимной цели избирательного процесса.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 3 ст. 157 УК Украины как препятствование свободному волеизъявлению избирателей и другому субъекту избирательного процесса, по предварительному сговору группой лиц. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Окружной админсуд Киева постановлением от 6 октября приостановил решение об изменении фамилии, имени и отчества, а также запретил Центральной избирательной комиссии использовать измененные данные кандидата на выборах 31 октября – на информационном плакате кандидата в избирательном бюллетене, в информации на сайте.

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