Шість областей у "червоній" зоні, ще шість – на межі

Станом на 25 жовтня до "червоної" зони епідемічної небезпеки потрапили шість областей, ще шість регіонів наблизилася до "червоної" зони за показниками.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Станом на 25 жовтня, у "червоній" зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

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За показниками наблизилися до "червоної" Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька і Чернігівська області, які наразі "помаранчеві".

У жовтій зоні епіднебезпеки залишаються Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

Рівень захворюваності на коронавірус по країні становить 614 на 100 тисяч населення (при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення).

Що було раніше: Станом на 23 жовтня в Україні "червоними" були 7 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська.

З 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області офіційно стануть "червоними". Тож усього буде 8 "червоних" областей.

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