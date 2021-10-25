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Шість областей у "червоній" зоні, ще шість – на межі

Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:09
Шість областей у червоній зоні, ще шість – на межі
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Станом на 25 жовтня до "червоної" зони епідемічної небезпеки потрапили шість областей, ще шість регіонів наблизилася до "червоної" зони за показниками.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Станом на 25 жовтня, у "червоній" зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області. 

 
інфографіка моз

За показниками наблизилися до "червоної" Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька і Чернігівська області, які наразі "помаранчеві". 

У жовтій зоні епіднебезпеки залишаються Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.  

Рівень захворюваності на коронавірус по країні становить 614 на 100 тисяч населення (при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення).

Що було раніше: Станом на 23 жовтня в Україні "червоними" були 7 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська.

З 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області офіційно стануть "червоними". Тож усього буде 8 "червоних" областей.  

Передісторія:

  • З 15 жовтня Херсонська область першою з часів весняного локдауну перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення covid-19. А з 18 жовтня така ж доля спіткала Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську область.
  • З 23 жовтня Сумська область буде відноситися до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.
  • З 21 жовтня Кабмін змінив правила перевезення пасажирів під час карантину. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за наявності у пасажирів covid-сертифіката (про одну дозу, або повну вакцинацію), негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на сovid-19, зроблених не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинМОЗ
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