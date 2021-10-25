Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шесть областей в "красной" зоне, еще шесть – на грани

Понедельник, 25 октября 2021, 13:09
Фото Эльдара Сарахмана, УП

По состоянию на 25 октября в "красную" зону эпидемической опасности попали шесть областей, еще шесть регионов приблизились к "красной" зоне по показаниям.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на 25 октября в "красной" зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области. 

 
Инфографика мОЗ

По показателям приблизились к "красной" Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области, которые сейчас "оранжевые".

В желтой зоне эпидопасности остаются Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

Уровень заболеваемости коронавирусом по стране составляет 614 на 100 тысяч населения (при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения).

Что было раньше: По состоянию на 23 октября в Украине "красными" были 7 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская.

С 26 октября Ровенская и Николаевская области официально станут "красными". Тогда всего будет 8 "красных" областей.

Предыстория:

  • С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
  • С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
  • С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

Троих сотрудников СБУ подозревают в похищении и пытках иностранного IT-шника

В Украине новый рекорд ковид-прививок за день

Covid в Украине: 22,5 тысячи больных и 692 умерших за сутки

Украина – третья в мире по суточной смертности от коронавируса

видеоСмертельное ДТП в Харькове: Infiniti несся на красный свет 100 км/ч

В крови Полякова, кроме метадона, нашли димедрол – МВД

Все новости...
коронавирус
Эксперты прогнозируют Украине по 30 тысяч ковид-больных в сутки и пик в ноябре
В столице вторые сутки подряд 27 смертей от covid-19
В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для covid-больных
Последние новости
09:54
Полиция задержала виновника смертельной аварии в Харькове
09:53
В "Нафтогазе" отреагировали на шаг Германии к сертификации "Северного потока-2"
09:19
НБУ отсудил гостиницу "Салют" в центре Киева у олигарха Жеваго
08:57
Троих сотрудников СБУ подозревают в похищении и пытках иностранного IT-шника
08:48
В Пентагоне видят риск атаки афганской ветви "ИГИЛ" за пределами Афганистана в пределах года
08:37
В Украине новый рекорд ковид-прививок за день
08:28
Королева Британии, которой посоветовали отдохнуть, отменила участие в климатическом саммите
08:17
Covid в Украине: 22,5 тысячи больных и 692 умерших за сутки
08:00
Главные новости вторника и ночи: "скифское золото", дезинформация о наступлении ВСУ
07:26
Оккупанты на Донбассе 13 раз били по позициям ВСУ
Все новости...