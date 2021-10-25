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В больницах Чернигова кислорода для ковид-больных осталось на несколько часов - мэрия

Понедельник, 25 октября 2021, 18:00
фото AFP

Власть Чернигова заявляет, что в городских больницах кислорода для поддержания больных с COVID-19 хватит на несколько часов.

Источник: пресс-служба Черниговского горсовета со ссылкой на заявление руководителя одной из больниц Валентина Кухара

Прямая речь Кухара: "На сегодняшний день в больницах города, оказывающих помощь больным COVID-19, сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. И неизвестно, в какое именно время суток эта поставка произойдет.

Наиболее тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах, поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем. Эта волна ковида по сравнению с той, которая была в начале года, оказалась более кислородно зависимой. У нас в три раза больше пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, чем было в начале года. Поэтому кислород нужен в достаточно больших объемах".

Подробности: По его словам, сейчас проблему решают с помощью кислородной станции, а также кислородных концентраторов.

По информации горсовета, два завода-поставщика остановили производство из-за планового ремонта.

Ситуация усугубляется тем, что сейчас подавляющее большинство пациентов, попадающих в госпиталь, нуждаются в кислородной поддержке.

Согласно информации мэрии, в черниговских больницах сейчас находится 317 пациентов с диагнозом COVID-19, из них на кислородной поддержке - 218 человек, на ИВЛ - 9 пациентов.

Что этому предшествовало:

  • В Херсонской ОГА также сообщали о критической нехватке кислорода в госпиталях. По их расчетам, запасов в медучреждениях Херсонщины хватит на 3 суток. Также в Херсонской области развернут мобильный госпиталь в палатках из-за отсутствия мест в обычных медучреждениях.
  • По показателям заболеваемости коронавирусом 6 областей уже находятся в "красной" зоне, еще 6 - на грани.
  • Эксперты из Киевской школы экономики прогнозируют 30 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

Темы: коронавирусЧернигов
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