Міністр придумав покарання для шахрая, який створив фейкову "Дію"

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров пропонує покарати шахрая, який створив фейкову програму "Дія", відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи.

Джерело: Федоров у Телеграм

Пряма мова: "Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі Дії? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб знайти його.

У рекламі програми шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь через фейковий паспорт. Умільцю загрожує до 6 років позбавлення волі.

Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенсативних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя, призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона".

Передісторія: