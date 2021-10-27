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Міністр придумав покарання для шахрая, який створив фейкову "Дію"

Середа, 27 жовтня 2021, 12:05
Міністр придумав покарання для шахрая, який створив фейкову Дію
Михайло Федоров. фото Мінцифри

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров пропонує покарати шахрая, який створив фейкову програму "Дія", відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи.

Джерело: Федоров у Телеграм

Пряма мова: "Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі Дії? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб знайти його.

У рекламі програми шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь через фейковий паспорт. Умільцю загрожує до 6 років позбавлення волі.

Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенсативних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя, призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона".

Передісторія:

  • Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейкову програму "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.
  • За словами міністра, той, хто купує такі "сервіси", може потрапити під статтю "підробка документів".
  • Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія", створив  21-річний чоловік.

Українська правда

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Теми: технологіїМінцифри
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