Міністр придумав покарання для шахрая, який створив фейкову "Дію"
Середа, 27 жовтня 2021, 12:05
Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров пропонує покарати шахрая, який створив фейкову програму "Дія", відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи.
Джерело: Федоров у Телеграм
Пряма мова: "Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі Дії? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб знайти його.
У рекламі програми шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь через фейковий паспорт. Умільцю загрожує до 6 років позбавлення волі.
Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенсативних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя, призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона".
Передісторія:
- Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейкову програму "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.
- За словами міністра, той, хто купує такі "сервіси", може потрапити під статтю "підробка документів".
- Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія", створив 21-річний чоловік.
Українська правда