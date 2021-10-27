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Министр придумал наказание для мошенника, создавшего фейковую "Дию"

Среда, 27 октября 2021, 12:05
Михаил Фёдоров. фото Минцифры

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров предлагает наказать мошенника, создавшего фейковое приложение "Дія", отправить в ІТ-сферу на исправительные работы.

Источник: Федоров в Телеграм

Прямая речь: "Помните мошенника, который создал фейковую копию приложения с документами в дизайн-стиле Дії? Киберполу понадобилось меньше дня, чтобы его найти.

В рекламе приложения мошенник указывал, что оно поможет несовершеннолетним покупать алкоголь через фейковый паспорт. Умельцу грозит до 6 лет лишения свободы.

Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья, назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона".

Предыстория:

  • Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.
  • По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".
  • Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія", создал 21-летний мужчина.

Украинская правда
Темы: технологииМинцифры
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