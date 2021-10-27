Министр придумал наказание для мошенника, создавшего фейковую "Дию"
Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров предлагает наказать мошенника, создавшего фейковое приложение "Дія", отправить в ІТ-сферу на исправительные работы.
Источник: Федоров в Телеграм
Прямая речь: "Помните мошенника, который создал фейковую копию приложения с документами в дизайн-стиле Дії? Киберполу понадобилось меньше дня, чтобы его найти.
В рекламе приложения мошенник указывал, что оно поможет несовершеннолетним покупать алкоголь через фейковый паспорт. Умельцу грозит до 6 лет лишения свободы.
Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья, назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона".
Предыстория:
- Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.
- По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".
- Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія", создал 21-летний мужчина.