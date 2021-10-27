Министр придумал наказание для мошенника, создавшего фейковую "Дию"

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров предлагает наказать мошенника, создавшего фейковое приложение "Дія", отправить в ІТ-сферу на исправительные работы.

Источник: Федоров в Телеграм

Прямая речь: "Помните мошенника, который создал фейковую копию приложения с документами в дизайн-стиле Дії? Киберполу понадобилось меньше дня, чтобы его найти.

В рекламе приложения мошенник указывал, что оно поможет несовершеннолетним покупать алкоголь через фейковый паспорт. Умельцу грозит до 6 лет лишения свободы.

Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья, назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона".

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