Саакашвили говорит, что его жизнь под вопросом – Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави в Грузии, где он голодает 27-й день, Саакашвили считает, что его жизнь под угрозой.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека на брифинге после посещения грузинской колонии

Прямая речь Денисовой: "Саакашвили говорит, что "Моя жизнь под вопросом сегодня". Он считает себя узником Путина. И говорит, что больше всего не хочет сделать плохо Украине и допустить кровопролития в Грузии (...).

Он не будет переезжать в тюремную больницу, которая находится в колонии №18. Он считает, что там небезопасно для его жизни, поскольку состав заключенных, который отбывает наказание в этой колонии небезопасен для него (...)

Я буду обращаться, с учетом того, что есть договор специальной пенитенциарной службе Министерства юстиции Грузии с таким медицинским центром, как "Виван меди", чтобы перевезли в случае необходимости Саакашвили именно в этот частный центр для предоставления такой помощи".

Детали: Омбудсмен сообщила, что Саакашвили высказался однозначно против принудительного кормления и будет на этом настаивать, несмотря на то, что в результате голодовки в любой момент может наступить кризисное состояние.

В тюрьме Саакашвили делают анализы. Также приехал украинский доктор – и Денисова надеется, что его допустят к Саакашвили в среду или в четверг.

По словам Денисовой, в колонии дежурит реанимационная бригада, которая может сделать переливание крови или массаж сердца, но восстановить жизненно важные органы она не сможет и довезти Саакашвили до больницы не сможет тоже.

Грузинская омбудсмен рассказала украинской коллеге, что тюремная больница не приспособлена для таких больных, как Саакашвили, там нет инфраструктуры.

Также она отметила, что Саакашвили хочет лично представлять свои интересы в суде, но его процессуальные права нарушаются.

Upd. Позже Денисова добавила, что Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки.

Справка: Бывший президет Грузии Михеил Саакашвили является гражданином Украины и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины. Он прибыл в Грузию тайно и был задержан, из-за чего объявил голодовку.

Что предшествовало: Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Из-за ухудшения состояния 22 октября ему потребовалось провести переливание крови.

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