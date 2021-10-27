Подросток, совершивший смертельное ДТП в Харькове, в 2019 году устроил стрельбу в маркете

Избрание меры пресечения 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, совершившему дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и трое травмированы, планируется в четверг 28 октября, у него уже есть "криминальная история".

Источник: начальник отдела следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Александр Умников на брифинге, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Мера пресечения в виде содержания под стражей, на этом будут настаивать и следствие, и прокуратура. Этот вопрос будет решаться завтра".



Детали: Умников отметил, что в июле Червонозаводский райсуд Харькова признал подростка виновным в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести и приговорил отбыванию наказания условно.



По словам представителя полиции, в сентябре текущего года на подростка были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости), которые 9 ноября должны быть рассмотрены судом.



Умников сообщил, что автомобиль, на котором было совершено ДТП, зарегистрирован на мать подростка, а вскоре после аварии в полицию поступило телефонное заявление об угоне этой машины.



Дополнительно: В приговоре Червонозаводского райсуда Харькова от 5 июля 2021 года, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений указано, что подросток был признан виновным в стрельбе из пневматического оружия в супермаркете "Таврия В" в ноябре 2019 года, в результате которой мать и сын получили телесные повреждения средней тяжести.

Суд приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Что было раньше: Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове.

Отец задержанного подростка заявил, что сын не виноват, и его "хотят сделать преступником".

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