Подросток, совершивший смертельное ДТП в Харькове, в 2019 году устроил стрельбу в маркете
Избрание меры пресечения 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, совершившему дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и трое травмированы, планируется в четверг 28 октября, у него уже есть "криминальная история".
Источник: начальник отдела следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Александр Умников на брифинге, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мера пресечения в виде содержания под стражей, на этом будут настаивать и следствие, и прокуратура. Этот вопрос будет решаться завтра".
Детали: Умников отметил, что в июле Червонозаводский райсуд Харькова признал подростка виновным в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести и приговорил отбыванию наказания условно.
По словам представителя полиции, в сентябре текущего года на подростка были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости), которые 9 ноября должны быть рассмотрены судом.
Умников сообщил, что автомобиль, на котором было совершено ДТП, зарегистрирован на мать подростка, а вскоре после аварии в полицию поступило телефонное заявление об угоне этой машины.
Дополнительно: В приговоре Червонозаводского райсуда Харькова от 5 июля 2021 года, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений указано, что подросток был признан виновным в стрельбе из пневматического оружия в супермаркете "Таврия В" в ноябре 2019 года, в результате которой мать и сын получили телесные повреждения средней тяжести.
Суд приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.
Что было раньше: Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове.
Отец задержанного подростка заявил, что сын не виноват, и его "хотят сделать преступником".
Предыстория:
- Авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в Харькове.
- 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.
- В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
- Дочь погибшего в аварии в Харькове 58-летнего водителя Шевроле Анастасия Носова обратилась к небезразличным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей ДТП.