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В Украине новый антирекорд Covid: более 26 тысяч больных за сутки

Четверг, 28 октября 2021, 08:33
В Украине новый антирекорд Covid: более 26 тысяч больных за сутки
Динамика эпидемии, дашборд УП

За сутки 27 октября в Украине зафиксировали 26 071 случай заболевания коронавирусной болезнью и 576 летальных случаев от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 366 человек, выздоровели 10 006 человек.

Источник: Министерство здравоохранения, Telegram Коронавірус_інфо и дашборд СНБО 

Детали: Предыдущий "антирекорд" по суточному приросту больных – 23 786 – был зафиксирован за сутки 21 октября. Максимум летальных исходов зарегистрировали за сутки 25 октября – 734 смерти.

За последние три дня от Covid умерли 2 002 жителя Украины.

Среди 26 тысяч новых больных 1 830 детей и 477 медработников.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в эту среду в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях.

Летальных случаев больше всего за прошедшие сутки зафиксировали в Донецкой (56) и Днепропетровской (50) областях, в Киеве и Николаевской области (по 39), в Харьковской (35), Запорожской (32), Львовской (30) областях.

За сутки проведено 151 504 тестирования: методом ПЦР – 77 573, методом ИФА – 21 960, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 51 971.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 851 804 человек, из них 2 411 711 выздоровели, а 66 204 человека умерли.

По состоянию на утро 28 октября коронавирус имеют, по официальным данным, 373 889 жителей Украины.

Напомним: Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тысяч новых случаев Covid-19 и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.

Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тысяч новых больных коронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.

В общей сложности эксперты КШЭ ожидают до 92 тысяч умерших от эпидемии.

26 октября Украина по суточной смертности от коронавируса была на 4-м месте в мире и на 2-м месте в Европе.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019эпидемиякоронавирус
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