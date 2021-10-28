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Covid у Києві: кількість смертей перевищила 6 тисяч, місто на порозі "червоної" зони

Четвер, 28 жовтня 2021, 11:14
Фото Ельдара Сарахмана, УП

У столиці продовжує зростати кількість нових хворих на коронавірус – за добу 27 жовтня підтвердили 1 451 випадок ковіду, а кількість смертей з початку пандемії вже перевищила 6 тисяч.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook

Пряма мова Кличка: "1451 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. 39 летальних випадків від вірусу: 20 жінок від 62 до 92 років та 19 чоловіків від 54 до 91 року".

Деталі: Загалом з початку пандемії у столиці померли 6030 хворих на ковід.

Багато нових випадків коронавірусу фіксують серед дітей: за добу захворіли 67 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 54 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (251), Дарницькому (198) та в Дніпровському (195) районах.

173 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали до лікарень 325 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 255 788 підтверджених випадків коронавірусу, 227 651 хворий подолав вірус, з них 317 за минулу добу.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, станом на 28 жовтня Київ опинився на порозі "червоної" зони. Він уточнив, що у столиці вже три дні поспіль перевищені показники рівня госпіталізації хворих на коронавірус і завантаженості ліжок із киснем.

Чиновник нагадав, що рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але  КМДА збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже на п’ятницю.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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