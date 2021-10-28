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Covid в Киеве: количество смертей превысило 6 тысяч, город на пороге "красной" зоны

Четверг, 28 октября 2021, 11:14
Covid в Киеве: количество смертей превысило 6 тысяч, город на пороге красной зоны
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В столице продолжает расти количество новых больных коронавирусом – за сутки 27 октября подтвердили 1 451 случай ковида, а количество смертей с начала пандемии уже превысило 6 тысяч.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь Кличко: "1 451 подтвержден случай заболевания коронавирусом. 39 летальных случаев от вируса: 20 женщин от 62 до 92 лет и 19 мужчин от 54 до 91 года".

Детали: Всего с начала пандемии в столице умерли 6030 больных ковидом.

Многие новые случаи коронавируса фиксируют среди детей: за сутки заболели 67 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 54 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (251), Дарницком (198) и Днепровском (195) районах.

173 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 325 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 255 788 подтвержденных случаев коронавируса, 227 651 больной преодолел вирус, из них 317 за минувшие сутки.

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, по состоянию на 28 октября Киев оказался на пороге "красной" зоны. Он уточнил, что в столице уже три дня подряд превышены показатели уровня госпитализации больных коронавирусом и загруженности коек с кислородом.

Чиновник напомнил, что решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации, но КГГА собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже на пятницу.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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