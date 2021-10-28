Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів – корейська розвідка

Розвідка Південної Кореї дізналася, що лідер північної країни-сусідки Кім Чен Ин схуд на 20 кг, проте стан його здоров’я не виказує ознак хвороби.

Джерело: південнокорейська інформагенція Yonhap

Деталі: Один із депутатів південнокорейського парламенту стисло розповів журналістам про звіт представників Національної служби розвідки на закритій сесії парламенту.

Спецслужби спростували чутки, що режим Північної Кореї використовує двійника для Кім Чен Ина, але зазначили, що він схуд на близько 20 кг.

Таку оцінку розвідники виробили внаслідок застосування штучного інтелекту та низки інших наукових методів вимірювання.

Також у розвідці повідомили, що на офіційних заходах більше немає портретів попередніх очільників тоталітарного режиму КНДР - Кім Чен Іра та Кім Ір Сена, які були батьком та дідом Кім Чен Ина, відповідно.

Стан здоров’я керманича Північної Кореї часто стає предметом здогадок та спекуляцій, адже в разі його неспроможності здійснювати владу на режим чекають непередбачувані зміни. Офіційно жодного наступника не було представлено.

Що цьому передувало: