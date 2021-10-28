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Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів – корейська розвідка

Четвер, 28 жовтня 2021, 13:01
Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів – корейська розвідка
Кім Чен Ин, фото Getty Images

Розвідка Південної Кореї дізналася, що лідер північної країни-сусідки Кім Чен Ин схуд на 20 кг, проте стан його здоров’я не виказує ознак хвороби.

Джерело: південнокорейська інформагенція Yonhap

Деталі: Один із депутатів південнокорейського парламенту стисло розповів журналістам про звіт представників Національної служби розвідки на закритій сесії парламенту.

Спецслужби спростували чутки, що режим Північної Кореї використовує двійника для Кім Чен Ина, але зазначили, що він схуд на близько 20 кг. 

Таку оцінку розвідники виробили внаслідок застосування штучного інтелекту та низки інших наукових методів вимірювання.

Також у розвідці повідомили, що на офіційних заходах більше немає портретів  попередніх очільників тоталітарного режиму КНДР - Кім Чен Іра та Кім Ір Сена, які були батьком та дідом Кім Чен Ина, відповідно.

Стан здоров’я керманича Північної Кореї часто стає предметом здогадок та спекуляцій, адже в разі його неспроможності здійснювати владу на режим чекають непередбачувані зміни. Офіційно жодного наступника не було представлено.

Що цьому передувало

  • Цьогоріч Кім Чен Ин уперше не з’явився на телебаченні з нагоди Нового року. У 2020 році його не показували громадськості тривалий час.
  • Нещодавній звіт ООН вказує, що КНДР продовжує нарощувати свої запаси ядерної зброї.
  • Улітку американські ЗМІ стверджували, що Північна Корея приховує від світу кризову ситуацію з економікою та пандемією, але водночас відмовляється отримувати гуманітарну допомогу з вакцинами.

Теми: КНДРПівнічна Корея
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