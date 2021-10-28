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Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов – корейская разведка

Четверг, 28 октября 2021, 13:01

Разведка Южной Кореи узнала, что лидер северной страны-соседки Ким Чен Ын похудел на 20 кг, однако состояние его здоровья не проявляет признаков болезни.

Источник: южнокорейское информагентство Yonhap

Детали: Один из депутатов южнокорейского парламента кратко рассказал журналистам об отчете представителей Национальной службы разведки на закрытой сессии парламента.

Спецслужбы опровергли слухи, что режим Северной Кореи использует двойника для Ким Чен Ына, но отметили, что он похудел на приблизительно 20 кг.

Такую оценку спецслужбы произвели в результате применения искусственного интеллекта и других научных методов измерения.

Также в разведке сообщили, что на официальных мероприятиях больше нет портретов предыдущих глав тоталитарного режима КНДР - Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, которые были отцом и дедом Ким Чен Ына соответственно.

Состояние здоровья руководителя Северной Кореи часто становится предметом догадок и спекуляций, ведь в случае его неспособности возглавлять страну режим ждут непредсказуемые изменения. Официально ни один преемник не был представлен.

Что этому предшествовало:

  • В этом году Ким Чен Ын впервые не появился на телевидении по случаю Нового года. В 2020 году его не показывали общественности длительное время.
  • Недавний отчет ООН указывает на то, что КНДР продолжает наращивать свои запасы ядерного оружия.
  • Летом американские СМИ утверждали, что Северная Корея скрывает от мира кризисную ситуацию с экономикой и пандемией, но отказывается получать гуманитарную помощь с вакцинами.

Темы: КНДРСеверная Корея
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