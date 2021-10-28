Окупаційний "суд" у Криму продовжив арешт активісту Джелялу до 23 січня
Арештованому в Криму кримськотатарському активісту та політику Наріману Джелялу продовжили термін перебування у СІЗО до 23 січня 2021 року.
Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Миколу Полозова
Пряма мова: "Одразу після судового засідання з’ясувалося, що воно проходитиме у закритому режимі, бо раніше суддя Пронін самостійно, ще 26 жовтня, ухвалив… що існує загроза безпеці учасників процесу. Сторона захисту практично відразу заявила відвід судді, тому що в обґрунтуванні даного клопотання не було заявлено будь-яких документів, що підтверджують намір будь-кого з учасників судового розгляду здійснити будь-які загрози".
Деталі: Рішення продовжити арешт ухвалив суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Євген Пронін.
Сторона захисту оскаржить цю постанову. Самого Нарімана Джеляла не доставили до суду, оскільки він досі перебуває на експертизі в психіатричній лікарні.
Адвокат нагадав, що Джеляла помістили до психіатричної клініки 7 жовтня, і він буде там від 21 до 28 днів.
До цього Полозов повідомляв, що Джелялу до СІЗО не надходять листи, припустивши, що це може бути пов’язане із роботою "цензорів".
Активістові посилили звинувачення, тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Раніше ФСБ вже посилювала звинувачення проти Джеляла, перекваліфікувавши інкриміноване йому діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь у скоєнні диверсії.
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Передісторія:
- 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія", яка передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
- 3-4 вересня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
- У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.
- Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.