Оккупационный "суд" в Крыму продлил арест активисту Джелялу до 23 января
Арестованному в Крыму крымскотатарскому активисту и политику Нариману Джелялу продлили срок пребывания в СИЗО до 23 января 2021 года.
Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Николая Полозова
Прямая речь: "Сразу после судебного заседания выяснилось, что оно будет проходить в закрытом режиме, потому что ранее судья Пронин самостоятельно, еще 26 октября, постановил… что существует угроза безопасности участников процесса. Сторона защиты практически сразу заявила отвод судьи, потому что в обосновании данного ходатайства не было заявлено каких-либо документов, подтверждающих намерение любого из участников судебного разбирательства осуществить какие-либо угрозы".
Детали: Решение продлить арест принял судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Евгений Пронин.
Сторона защиты обжалует это постановление. Сам Нариман Джелял не был доставлен в суд, поскольку он до сих пор находится на экспертизе в психбольнице.
Адвокат напомнил, что Джеляла поместили в психбольницу 7 октября, и он будет там от 21 до 28 дней.
До этого Полозов сообщал, что Джелялу в СИЗО не поступают письма, допустив, что это может быть связано с работой "цензоров".
Активисту ужесточили обвинение, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее ФСБ уже усиливала обвинения против Джеляла, переквалифицировав инкриминируемое ему действие по пособничеству в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии.
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Предыстория:
- 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по статье "Диверсия", которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
- 3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
- В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
- Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.