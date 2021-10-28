Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупационный "суд" в Крыму продлил арест активисту Джелялу до 23 января

Четверг, 28 октября 2021, 14:10
Оккупационный суд в Крыму продлил арест активисту Джелялу до 23 января
фото Крымской солидарности

Арестованному в Крыму крымскотатарскому активисту и политику Нариману Джелялу продлили срок пребывания в СИЗО до 23 января 2021 года.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Николая Полозова

Прямая речь: "Сразу после судебного заседания выяснилось, что оно будет проходить в закрытом режиме, потому что ранее судья Пронин самостоятельно, еще 26 октября, постановил… что существует угроза безопасности участников процесса. Сторона защиты практически сразу заявила отвод судьи, потому что в обосновании данного ходатайства не было заявлено каких-либо документов, подтверждающих намерение любого из участников судебного разбирательства осуществить какие-либо угрозы".

Детали: Решение продлить арест принял судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Евгений Пронин.

Сторона защиты обжалует это постановление. Сам Нариман Джелял не был доставлен в суд, поскольку он до сих пор находится на экспертизе в психбольнице.

Адвокат напомнил, что Джеляла поместили в психбольницу 7 октября, и он будет там от 21 до 28 дней.

До этого Полозов сообщал, что Джелялу в СИЗО не поступают письма, допустив, что это может быть связано с работой "цензоров".

Активисту ужесточили обвинение, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее ФСБ уже усиливала обвинения против Джеляла, переквалифицировав инкриминируемое ему действие по пособничеству в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии.

Читать также: Дневник пленного Наримана Джеляла

Предыстория:

  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по статье "Диверсия", которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.

Темы: крымские татарыоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
Все новости...
Реклама: