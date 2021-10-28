Оккупационный "суд" в Крыму продлил арест активисту Джелялу до 23 января

Арестованному в Крыму крымскотатарскому активисту и политику Нариману Джелялу продлили срок пребывания в СИЗО до 23 января 2021 года.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Николая Полозова

Прямая речь: "Сразу после судебного заседания выяснилось, что оно будет проходить в закрытом режиме, потому что ранее судья Пронин самостоятельно, еще 26 октября, постановил… что существует угроза безопасности участников процесса. Сторона защиты практически сразу заявила отвод судьи, потому что в обосновании данного ходатайства не было заявлено каких-либо документов, подтверждающих намерение любого из участников судебного разбирательства осуществить какие-либо угрозы".

Детали: Решение продлить арест принял судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Евгений Пронин.

Сторона защиты обжалует это постановление. Сам Нариман Джелял не был доставлен в суд, поскольку он до сих пор находится на экспертизе в психбольнице.

Адвокат напомнил, что Джеляла поместили в психбольницу 7 октября, и он будет там от 21 до 28 дней.

До этого Полозов сообщал, что Джелялу в СИЗО не поступают письма, допустив, что это может быть связано с работой "цензоров".

Активисту ужесточили обвинение, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее ФСБ уже усиливала обвинения против Джеляла, переквалифицировав инкриминируемое ему действие по пособничеству в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии.

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