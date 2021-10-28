У Порошенка заявили, що за його маєтком стежать агенти Зеленського

У "Європейській солідарності" заявили, що за будинком Петра Порошенка в київському передмісті стежать невідомі з автівки з "номерами прикриття".

Джерело: заява на сайті партії "ЄС"

Дослівно: "Влада Зеленського продовжує незаконне стеження за лідером опозиції Петром Порошенком.

"Європейська солідарність" вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції".

Деталі: У заяві партії йдеться, що поблизу будинку колишнього президента в Козині помітили автомобіль Volkswagen Universal з номерами, які відсутні в базі автомобільних номерів (АА 2984 ЕН), тобто "номерами прикриття" для правоохоронців.

Авто під маєтком фото "ЄС"

Про факт "незаконного стеження" партія поскаржилася до Національної поліції.

В "ЄС" нагадали, що раніше вже писали заяви про стеження, погрози і залякування Порошенка, але правоохоронці їх навмисно не розслідують.

Маєток Порошенка в Козині (вигляд з повітря) фото Ігоря луценка

Що цьому передувало: