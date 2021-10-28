У Порошенка заявили, що за його маєтком стежать агенти Зеленського
У "Європейській солідарності" заявили, що за будинком Петра Порошенка в київському передмісті стежать невідомі з автівки з "номерами прикриття".
Джерело: заява на сайті партії "ЄС"
Дослівно: "Влада Зеленського продовжує незаконне стеження за лідером опозиції Петром Порошенком.
"Європейська солідарність" вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції".
Деталі: У заяві партії йдеться, що поблизу будинку колишнього президента в Козині помітили автомобіль Volkswagen Universal з номерами, які відсутні в базі автомобільних номерів (АА 2984 ЕН), тобто "номерами прикриття" для правоохоронців.
Про факт "незаконного стеження" партія поскаржилася до Національної поліції.
В "ЄС" нагадали, що раніше вже писали заяви про стеження, погрози і залякування Порошенка, але правоохоронці їх навмисно не розслідують.
Що цьому передувало:
- 9 жовтня поблизу дому Порошенка в Козині сталися сутички між прихильниками й противниками колишнього президента. У "ЄС" противників обізвали "тітушками, проплаченими Зеленським" для залякування опозиції.
- 24 серпня під час урочистих заходів на Порошенка скоїли напад, розливши на нього зеленку. Нападника тоді відразу затримала поліція.
- У червні 2020 року "Євросолідарність" подала заяву до Генпрокуратури про організоване стеження за будинком Порошенка в Козині.