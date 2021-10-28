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У Порошенка заявили, що за його маєтком стежать агенти Зеленського

Четвер, 28 жовтня 2021, 17:47
Getty Images

У "Європейській солідарності" заявили, що за будинком Петра Порошенка в київському передмісті стежать невідомі з автівки з "номерами прикриття".

Джерело: заява на сайті партії "ЄС"

Дослівно: "Влада Зеленського продовжує незаконне стеження за лідером опозиції Петром Порошенком.

"Європейська солідарність" вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції". 

Деталі: У заяві партії йдеться, що поблизу будинку колишнього президента в Козині помітили автомобіль Volkswagen Universal з номерами, які відсутні в базі автомобільних номерів (АА 2984 ЕН), тобто "номерами прикриття" для правоохоронців.

 
Авто під маєтком
фото "ЄС"

Про факт "незаконного стеження" партія поскаржилася до Національної поліції.

В "ЄС" нагадали, що раніше вже писали заяви про стеження, погрози і залякування Порошенка, але правоохоронці їх навмисно не розслідують.

 
Маєток Порошенка в Козині (вигляд з повітря)
фото Ігоря луценка

Що цьому передувало:

  • 9 жовтня поблизу дому Порошенка в Козині сталися сутички між прихильниками й противниками колишнього президента. У "ЄС" противників обізвали "тітушками, проплаченими Зеленським" для залякування опозиції.
  • 24 серпня під час урочистих заходів на Порошенка скоїли напад, розливши на нього зеленку. Нападника тоді відразу затримала поліція.
  • У червні 2020 року "Євросолідарність" подала заяву до Генпрокуратури про організоване стеження за будинком Порошенка в Козині.

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленський


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