У Порошенко заявили, что за его особняком следят агенты Зеленского

В "Европейской солидарности" заявили, что за домом Петра Порошенко в киевском пригороде следят неизвестные в автомобиле с номерами прикрытия.

Источник: заявление на сайте партии "ЕС"

Дословно: "Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко.

Европейская солидарность требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции".

Детали: В заявлении партии говорится, что возле дома бывшего президента в Козине заметили автомобиль Volkswagen Universal с номерами, отсутствующими в базе автомобильных номеров (АА 2984 ЭН), то есть "номерами прикрытия" для правоохранителей.

Автомобиль возле усадьбы Порошенко фото "ЕС"

О факте "незаконной слежки" партия пожаловалась в Национальную полицию.

В ЕС напомнили, что ранее уже писали заявления о слежке, угрозах и запугивании Порошенко, но правоохранители их намеренно не расследуют.

Имение Порошенко в Козине (вид с воздуха) фото игоря луценко

Что этому предшествовало: