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У Порошенко заявили, что за его особняком следят агенты Зеленского

Четверг, 28 октября 2021, 17:47
Getty Images

В "Европейской солидарности" заявили, что за домом Петра Порошенко в киевском пригороде следят неизвестные в автомобиле с номерами прикрытия.

Источник: заявление на сайте партии "ЕС"

Дословно: "Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко.

Европейская солидарность требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции".

Детали: В заявлении партии говорится, что возле дома бывшего президента в Козине заметили автомобиль Volkswagen Universal с номерами, отсутствующими в базе автомобильных номеров (АА 2984 ЭН), то есть "номерами прикрытия" для правоохранителей.

 
Автомобиль возле усадьбы Порошенко
фото "ЕС"

О факте "незаконной слежки" партия пожаловалась в Национальную полицию.

В ЕС напомнили, что ранее уже писали заявления о слежке, угрозах и запугивании Порошенко, но правоохранители их намеренно не расследуют.

 
Имение Порошенко в Козине (вид с воздуха)
фото игоря луценко

Что этому предшествовало:

  • 9 октября поблизости от дома Порошенко в Козине произошли столкновения между сторонниками и противниками бывшего президента. В "ЕС" противников обозвали "титушками, проплаченными Зеленским" для запугивания оппозиции.
  • 24 августа во время торжественных мероприятий на Порошенко облили зеленкой. Правонарушителя тогда сразу задержала полиция.
  • В июне 2020 года "Евросолидарность" подала заявление в Генпрокуратуру об организованной слежке за домом Порошенко в Козине.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленский
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