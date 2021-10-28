У Порошенко заявили, что за его особняком следят агенты Зеленского
В "Европейской солидарности" заявили, что за домом Петра Порошенко в киевском пригороде следят неизвестные в автомобиле с номерами прикрытия.
Источник: заявление на сайте партии "ЕС"
Дословно: "Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко.
Европейская солидарность требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции".
Детали: В заявлении партии говорится, что возле дома бывшего президента в Козине заметили автомобиль Volkswagen Universal с номерами, отсутствующими в базе автомобильных номеров (АА 2984 ЭН), то есть "номерами прикрытия" для правоохранителей.
О факте "незаконной слежки" партия пожаловалась в Национальную полицию.
В ЕС напомнили, что ранее уже писали заявления о слежке, угрозах и запугивании Порошенко, но правоохранители их намеренно не расследуют.
Что этому предшествовало:
- 9 октября поблизости от дома Порошенко в Козине произошли столкновения между сторонниками и противниками бывшего президента. В "ЕС" противников обозвали "титушками, проплаченными Зеленским" для запугивания оппозиции.
- 24 августа во время торжественных мероприятий на Порошенко облили зеленкой. Правонарушителя тогда сразу задержала полиция.
- В июне 2020 года "Евросолидарность" подала заявление в Генпрокуратуру об организованной слежке за домом Порошенко в Козине.