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Тайвань підтвердив присутність американських військових на острові

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 04:39
Тайвань підтвердив присутність американських військових на острові
SAM YEH/AFP via Getty Images

Лідерка Тайваню Цай Інвень вперше підтвердила присутність американських військ на тайванській землі – мова йде про військових інструкторів.

Джерело: Цай Інвень в CNN

Деталі: Уточнюється, що Цай Інвень  стала першим президентом Тайваню за десятиліття, який визнав присутність американських військ на острові з навчальною метою. Останній офіційний гарнізон США покинув Тайвань у 1979 році, коли Вашингтон переключив формальне дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін, хоча в торішніх повідомленнях ЗМІ йшлося про невеликі розгортання.

Цай Інвень  не сказала точно, скільки американських військовослужбовців перебуває на острові, але сказала, що "це не так багато, як люди думали".

На початку 2020 року військові США опублікували, а потім видалили відео, на якому спецназ армії США тренує солдатів на Тайвані. У листопаді 2020 року міністерство оборони Тайваню оголосило, а потім спростувало місцевим ЗМІ, що американські війська навчають місцевих солдатів на острові.

Довідка. Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

Передісторія:

  • Тайвань протягом року або більше скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил біля острова.
  • Як повідомлялося, китайські військові посилили тиск на острів. За даними міністерства оборони острова, лише за перші п'ять днів жовтня Пекін направив до Зони ідентифікації ППО Тайваню 150 винищувачів, бомбардувальників з ядерними боєголовками, літаки тощо.
  • Зокрема 5 жовтня 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.
  • Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню і заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню. Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про Тайвань і вони погодилися дотримуватися Тайванської угоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайСША
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