Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тайвань підтвердив присутність американських військових на острові

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 04:39
SAM YEH/AFP via Getty Images

Лідерка Тайваню Цай Інвень вперше підтвердила присутність американських військ на тайванській землі – мова йде про військових інструкторів.

Джерело: Цай Інвень в CNN

Деталі: Уточнюється, що Цай Інвень  стала першим президентом Тайваню за десятиліття, який визнав присутність американських військ на острові з навчальною метою. Останній офіційний гарнізон США покинув Тайвань у 1979 році, коли Вашингтон переключив формальне дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін, хоча в торішніх повідомленнях ЗМІ йшлося про невеликі розгортання.

Цай Інвень  не сказала точно, скільки американських військовослужбовців перебуває на острові, але сказала, що "це не так багато, як люди думали".

На початку 2020 року військові США опублікували, а потім видалили відео, на якому спецназ армії США тренує солдатів на Тайвані. У листопаді 2020 року міністерство оборони Тайваню оголосило, а потім спростувало місцевим ЗМІ, що американські війська навчають місцевих солдатів на острові.

Довідка. Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

Передісторія:

  • Тайвань протягом року або більше скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил біля острова.
  • Як повідомлялося, китайські військові посилили тиск на острів. За даними міністерства оборони острова, лише за перші п'ять днів жовтня Пекін направив до Зони ідентифікації ППО Тайваню 150 винищувачів, бомбардувальників з ядерними боєголовками, літаки тощо.
  • Зокрема 5 жовтня 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.
  • Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню і заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню. Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про Тайвань і вони погодилися дотримуватися Тайванської угоди.

Теми: КитайСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На порозі "червоної" зони: у Києві величезні черги до пунктів вакцинації

Вибори на Черкащині: виборців "Слуги" відмічали, нардепи прийшли на дільниці

У ЦВК й ОПОРІ назвали свіжу явку на виборах нардепів і мера Харкова

Covid-реанімації Чернівців завантажені на 100%, школи і садки Буковини йдуть на дистанційку

фотоЗастосунок "Дія" змінив правила завантаження ковід-сертифіката

відео, фотоПомер ветеран Другої світової Іван Залужний, його онук загинув від рук окупантів у 2014-му

Усі новини...
Китай
Китайська енергокриза: країна обмежила продаж дизпалива "в одні руки"
Пекін вимагає від засновника Evergrande погасити борги компанії із власних статків
У Китаї закривають місто-мільйонник через спалах коронавірусу
Останні новини
20:08
Маск готовий продати акції Tesla, щоб побороти голод у світі
19:37
Британія і Франція не вирішили суперечку щодо вилову риби після зустрічі Джонсона і Макрона
19:14
На порозі "червоної" зони: у Києві величезні черги до пунктів вакцинації
18:43
У Британії через зливи і повалені дерева скасовують потяги на кліматичний саміт
18:32
ООС: 8 порушень "тиші", травмовано українського воїна
18:12
Вибори на Черкащині: виборців "Слуги" відмічали, нардепи прийшли на дільниці
17:41
Харків: спостерігачі заявили про припинення голосування на дільниці, поліція спростовує
17:25
KSE: Кабмін не мав права приймати рішення про тимчасове правління на УЗ
17:20
У ЦВК й ОПОРІ назвали свіжу явку на виборах нардепів і мера Харкова
16:55
Держкомпанія Саудівської Аравії збільшила прибуток у 2,6 раза
Усі новини...