Тайвань підтвердив присутність американських військових на острові

Лідерка Тайваню Цай Інвень вперше підтвердила присутність американських військ на тайванській землі – мова йде про військових інструкторів.

Джерело: Цай Інвень в CNN

Деталі: Уточнюється, що Цай Інвень стала першим президентом Тайваню за десятиліття, який визнав присутність американських військ на острові з навчальною метою. Останній офіційний гарнізон США покинув Тайвань у 1979 році, коли Вашингтон переключив формальне дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін, хоча в торішніх повідомленнях ЗМІ йшлося про невеликі розгортання.

Цай Інвень не сказала точно, скільки американських військовослужбовців перебуває на острові, але сказала, що "це не так багато, як люди думали".

На початку 2020 року військові США опублікували, а потім видалили відео, на якому спецназ армії США тренує солдатів на Тайвані. У листопаді 2020 року міністерство оборони Тайваню оголосило, а потім спростувало місцевим ЗМІ, що американські війська навчають місцевих солдатів на острові.

Довідка. Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

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