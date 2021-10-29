Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тайвань подтвердил присутствие американских военных на острове

Пятница, 29 октября 2021, 04:39
SAM YEH/AFP via Getty Images

Лидер Тайваня Цай Инвэнь впервые подтвердила присутствие американских войск на тайваньской земле – речь идет о военных инструкторах.

Источник: Цай Инвэнь в CNN

Детали: Уточняется, что Цай Инвэнь стала первым президентом Тайваня за десятилетие, который признал присутствие американских войск на острове с учебной целью. Последний официальный гарнизон США покинул Тайвань в 1979 году, когда Вашингтон переключил формальное дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин, хотя в прошлогодних сообщениях в СМИ говорилось о небольших развертываниях.

Цай Инвэнь не сказала точно, сколько американских военнослужащих находится на острове, но сказала, что "это не так много, как люди думали".

В начале 2020 года военные США опубликовали, а затем удалили видео, на котором спецназ армии США тренирует солдат на Тайване. В ноябре 2020 года министерство обороны Тайваня объявило, а затем опровергло местные СМИ, что американские войска обучают местных солдат на острове.

Справка. Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

Предыстория:

  • Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил на острове.
  • Как сообщалось, китайские военные усилили давление на остров. По данным министерства обороны острова, только за первые пять дней октября Пекин направил в Зону идентификации ПВО Тайваня 150 истребителей, бомбардировщиков с ядерными боеголовками, самолеты и т.д.
  • В частности 5 октября 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня - это самое большое из когда-либо зарегистрированных вторжений ВВС Китая.
  • Штаты выразили обеспокоенность "провокационной военной деятельностью" Китая в отношении Тайваня и заявили, что продолжат оказывать поддержку Тайваню. Президент США Джо Байден разговаривал с президентом Китая Си Цзиньпином о Тайване и они согласились придерживаться Тайваньского соглашения.

Темы: КитайСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

На пороге "красной" зоны: в Киеве огромные очереди в пункты вакцинации

Выборы в Черкасской области: избирателей "Слуги" отмечали, нардепы пришли на участки

В ЦИК и ОПОРЕ назвали свежую явку на выборах нардепов и мэра Харькова

Covid-реанимации Черновцов загружены на 100%, школы и садики Буковины идут на дистанционку

видеоПриложение "Дія" изменило правила загрузки ковид-сертификата

видео, фотоУмер ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб от рук оккупантов в 2014-м

Все новости...
Китай
Китайский энергокризис: страна ограничила продажу дизтоплива "в одни руки"
Пекин требует от основателя Evergrande погасить долги компании из собственного состояния
В Китае закрывают город-миллионник из-за вспышки коронавируса
Последние новости
20:08
Маск готов продать акции Tesla, чтобы побороть голод в мире
19:37
Британия и Франция не разрешили спор о вылове рыбы после встречи Джонсона и Макрона
19:14
На пороге "красной" зоны: в Киеве огромные очереди в пункты вакцинации
18:43
В Британии из-за ливней и поваленных деревьев отменяют поезда на климатический саммит
18:32
ООС: 8 нарушений "тишины", травмирован украинский воин
18:12
Выборы в Черкасской области: избирателей "Слуги" отмечали, нардепы пришли на участки
17:41
Харьков: наблюдатели заявили о прекращении голосования на участке, полиция опровергает
17:25
KSE: Кабмин не имел права принимать решение о временном правлении на УЗ
17:20
В ЦИК и ОПОРЕ назвали свежую явку на выборах нардепов и мэра Харькова
16:55
Госкомпания Саудовской Аравии увеличила прибыль в 2,6 раза
Все новости...