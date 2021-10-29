Тайвань подтвердил присутствие американских военных на острове
Лидер Тайваня Цай Инвэнь впервые подтвердила присутствие американских войск на тайваньской земле – речь идет о военных инструкторах.
Источник: Цай Инвэнь в CNN
Детали: Уточняется, что Цай Инвэнь стала первым президентом Тайваня за десятилетие, который признал присутствие американских войск на острове с учебной целью. Последний официальный гарнизон США покинул Тайвань в 1979 году, когда Вашингтон переключил формальное дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин, хотя в прошлогодних сообщениях в СМИ говорилось о небольших развертываниях.
Цай Инвэнь не сказала точно, сколько американских военнослужащих находится на острове, но сказала, что "это не так много, как люди думали".
В начале 2020 года военные США опубликовали, а затем удалили видео, на котором спецназ армии США тренирует солдат на Тайване. В ноябре 2020 года министерство обороны Тайваня объявило, а затем опровергло местные СМИ, что американские войска обучают местных солдат на острове.
Справка. Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.
Предыстория:
- Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил на острове.
- Как сообщалось, китайские военные усилили давление на остров. По данным министерства обороны острова, только за первые пять дней октября Пекин направил в Зону идентификации ПВО Тайваня 150 истребителей, бомбардировщиков с ядерными боеголовками, самолеты и т.д.
- В частности 5 октября 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня - это самое большое из когда-либо зарегистрированных вторжений ВВС Китая.
- Штаты выразили обеспокоенность "провокационной военной деятельностью" Китая в отношении Тайваня и заявили, что продолжат оказывать поддержку Тайваню. Президент США Джо Байден разговаривал с президентом Китая Си Цзиньпином о Тайване и они согласились придерживаться Тайваньского соглашения.