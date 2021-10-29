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В Украине второй подряд антирекорд по количеству больных Covid за сутки

Пятница, 29 октября 2021, 08:23
В Украине второй подряд антирекорд по количеству больных Covid за сутки
Динамика эпидемии, дашборд УП

За сутки 28 октября в Украине зафиксировали 26 870 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 648 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 463 человека, выздоровели 9 784 человека.

Источник: Министерство здравоохранения, Telegram Коронавірус_інфо, дашборд СНБО

Детали: Это новый максимум суточного прироста больных и второй антирекорд подряд: накануне было зарегистрировано 26 071 случай заболевания.

Среди новых больных 1 824 ребенка и 491 медработник.

Больше всего случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали в Одесской (2 296), Днепропетровской (2 113), Житомирской (1 668), Харьковской (1 517) и Львовской (1 506) областях.

Летальных случаев за минувшие сутки больше всего в Одесской (77) и Днепропетровской (52) областях, в Запорожской области и в Киеве (по 46), в Киевской области (40), в Донецкой (39) и Херсонской (37) областях.

Тестирований за сутки сделали 151 504: методом ПЦР – 77 573, методом ИФА – 21 960, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51 971.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 878 674 человек, из них выздоровели 2 421 495 человек, умерли 66 852 человека.

По состоянию на утро 29 октября коронавирус имеют, по официальным данным, 390 327 жителей Украины.

Напомним: Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тысяч новых случаев Covid-19 и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.

Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тысяч новых больных коронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.

В общей сложности эксперты КШЭ ожидают до 92 тысяч умерших от эпидемии.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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