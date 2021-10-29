В Киеве резкий скачок больных ковидом и 46 смертей за сутки
За сутки 28 октября в столице зарегистрировали 1 616 новых случаев коронавируса – это самое большое количество за сутки с апреля, 46 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "1 616 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 46 летальных случаев от вируса: 19 женщин от 34 до 86 лет и 27 мужчин от 45 до 91 года".
Детали: Среди новых больных 130 детей: 59 девочек от 4 дней до 17 лет и 71 мальчик от 19 дней до 17 лет.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском (334), Дарницком (253) и в Днепровском (194) районах.
Продолжает расти и количество госпитализированных – за сутки положили в больницы 185 больных коронавирусом и еще 436 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 257 404 подтвержденных случая коронавируса, умерли 6 076 больных, преодолели вирус в общей сложности 228 276 жителей столицы, из них 625 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- В Киеве растет количество новых больных и смертей от коронавируса – за сутки 21 октября зафиксировали 1323 новых случая covid-19 и 44 смерти от вируса – это были самые высокие цифры с конца апреля.
- За сутки 26 октября в столице зарегистрировали 1 416 новых случаев коронавируса, 54 человека умерли, в том числе 1-летний ребенок – это были самые высокие цифры с начала года.
- За сутки 27 октября подтвердили 1 451 случай ковида, а количество смертей с начала пандемии уже превысило 6 тысяч.