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В Киеве резкий скачок больных ковидом и 46 смертей за сутки

Пятница, 29 октября 2021, 11:18
Фото КГГА

За сутки 28 октября в столице зарегистрировали 1 616 новых случаев коронавируса – это самое большое количество за сутки с апреля, 46 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1 616 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 46 летальных случаев от вируса: 19 женщин от 34 до 86 лет и 27 мужчин от 45 до 91 года".

Детали: Среди новых больных 130 детей: 59 девочек от 4 дней до 17 лет и 71 мальчик от 19 дней до 17 лет.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском (334), Дарницком (253) и в Днепровском (194) районах.

Продолжает расти и количество госпитализированных – за сутки положили в больницы 185 больных коронавирусом и еще 436 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 257 404 подтвержденных случая коронавируса, умерли 6 076 больных, преодолели вирус в общей сложности 228 276 жителей столицы, из них 625 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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