Мільйонний хабар: НАБУ і САП завершили розслідування щодо Злочевського

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно ексміністра екології Миколи Злочевського у справі про спробу підкупу керівництва НАБУ і САП.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "НАБУ і САП завершили спецрозслідування стосовно ексміністра екології та природних ресурсів часів президента Януковича, підозрюваного в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього".

Деталі: 28 жовтня стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акту.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч.4 ст. 369 та ч. 3 ст. 27 ККУ.

В НАБУ нагадали, що оскільки місцезнаходження Злочевсього не було встановлено, про підозру йому 1 липня 2020 року надіслали поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв’язку.

Передісторія: