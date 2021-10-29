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Мільйонний хабар: НАБУ і САП завершили розслідування щодо Злочевського

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 14:54
Мільйонний хабар: НАБУ і САП завершили розслідування щодо Злочевського
Фото НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно ексміністра екології Миколи Злочевського у справі про спробу підкупу керівництва НАБУ і САП.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "НАБУ і САП завершили спецрозслідування стосовно ексміністра екології та природних ресурсів часів президента Януковича, підозрюваного в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього".

Деталі: 28 жовтня стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акту.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч.4 ст. 369  та ч. 3 ст. 27 ККУ.

В НАБУ нагадали, що оскільки місцезнаходження Злочевсього не було встановлено, про підозру йому 1 липня 2020 року надіслали поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв’язку.

Передісторія:

  • Влітку 2020 року стало відомо, що детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім міністром і власником Burisma Holdings Злочевським величезного хабаря керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому. Тоді казали про спробу підкупу на 6 мільйонів доларів.
  • 1 грудня 2020 року правоохоронці завершили розслідування цієї справи.
  • Розслідування стосовно організатора злочину Злочевського було виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.
  • У червні Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з однією з фігуранток справи про спробу підкупу керівників антикорупційних органів Оленою Мазуровою, і дав їй 5 років умовно. 

Українська правда

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Теми: ЗлочевськийНАБУАнтикорупційна прокуратурахабар
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