Миллионная взятка: НАБУ и САП завершили расследование в отношении Злочевского
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского по делу о попытке подкупа руководства НАБУ и САП.
Источник: НАБУ
Дословно: "НАБУ и САП завершили спецрасследование относительно экс-министра экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, подозреваемого в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него".
Детали: 28 октября стороне защиты открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта.
Действия подозреваемого квалифицировали по ч.4 ст. 369 и ч. 3 ст. 27 УКУ.
В НАБУ напомнили, что поскольку местонахождение Злочевского не было установлено, о сообщение о подозрении ему 1 июля 2020 года отправили по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и средствами телефонной связи.
Предыстория:
- Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским огромной взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.
- 1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.
- Расследование в отношении организатора преступления Злочевского было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
- В июне Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с одной из фигуранток дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов Еленой Мазуровой, и дал ей 5 лет условно.