Миллионная взятка: НАБУ и САП завершили расследование в отношении Злочевского

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского по делу о попытке подкупа руководства НАБУ и САП.

Источник: НАБУ

Дословно: "НАБУ и САП завершили спецрасследование относительно экс-министра экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, подозреваемого в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него".

Детали: 28 октября стороне защиты открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.4 ст. 369 и ч. 3 ст. 27 УКУ.

В НАБУ напомнили, что поскольку местонахождение Злочевского не было установлено, о сообщение о подозрении ему 1 июля 2020 года отправили по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и средствами телефонной связи.

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