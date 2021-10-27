"Слуга народу" обговорить відставку 4 міністрів і одне призначення – джерела

Депутати "Слуги народу" на засіданні фракції у понеділок планують обговорити звільнення віцепрем’єра Олега Уруського, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, екології Романа Абрамовського та оборони Андрія Тарана.

Джерело: джерела "Української правди"

Деталі: Також, за даними співрозмовників УП, планують обговорити можливе призначення Резнікова міністром оборони та призначення нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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