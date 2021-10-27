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"Слуга народу" обговорить відставку 4 міністрів і одне призначення – джерела

Середа, 27 жовтня 2021, 11:13
Слуга народу обговорить відставку 4 міністрів і одне призначення – джерела
Фото з сайту КМУ

Депутати "Слуги народу" на засіданні фракції у понеділок планують обговорити звільнення віцепрем’єра Олега Уруського, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, екології Романа Абрамовського та оборони Андрія Тарана.

Джерело: джерела "Української правди"  

Деталі: Також, за даними співрозмовників УП, планують обговорити можливе призначення Резнікова міністром оборони та призначення нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Передісторія: 

  • На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.
  • 1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.
  • Станом на кінець вересня найбільш імовірними кандидатами на виліт називали міністра соцполітики Марину Лазебну, віцепрем’єра Олега Уруського, міністра екології Романа Абрамовського.
  • У жовтні у "Слузі народу" також обговорювали звільнення першого віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка. 

Українська правда

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Теми: Слуга народуКабінет міністрівзвільнення
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