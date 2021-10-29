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На з'їзді "Слуги народу" можуть проголосувати за вигнання Разумкова з Ради

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 16:21
На з'їзді Слуги народу можуть проголосувати за вигнання Разумкова з Ради
Дмитро Разумков, фото: Дмитро Ларін, УП

Рішення про позбавлення ексспікера Верховної ради Дмитра Разумкова депутатського мандата можуть ухвалити на з’їзді партії "Слуга народу".

Джерело: перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Суспільному"

Деталі: За його словами, рішення щодо можливого позбавлення мандата буде ухвалюватися в залежності від подальших голосувань Разумкова за ті чи інші питання.

Пряма мова: "Давид Арахамія (голова фракції СН - ред.) таку запропонував непогану, мені здається, конструкцію, що треба подивитися чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу"…

Ми бачимо що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, який передбачає підсилення і реформу антикорупційних органів. Воно точно було у наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з’їзд партії, якщо таке питання порушиться. Тому що це ж не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з’їзду таке визначати".

Більше деталей: При цьому Корнієнко не уточнив, скільки важливих для партії законопроєктів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков для того, аби партія позбавила його мандату.

Відповідно до Конституції, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі, якщо він виходить з фракції партії, від якої був обраний в Раду. Позбавлення мандату відбувається за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії.

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Передісторія:

  • 7 жовтня 2021 року народні депутати за ініціативою "Слуги народу" проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Разумков заявив, що згідно з законом його не можуть позбавити ще і мандату.
  • Разумков з травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав з 29 серпня 2019 року.
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив, що його попередника Дмитра Разумкова може позбавити мандата з'їзд партії "Слуга народу", але для цього потрібні певні передумови.
  • Глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія не розглядатиме можливість позбавлення депутатського мандата Разумкова, якщо він буде виконувати обіцянки з передвиборчої програми "Слуги народу".

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаСлуга народу
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