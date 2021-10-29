На съезде "Слуги народа" могут проголосовать за изгнание Разумкова из Рады

Решение о лишении эксспикера Верховной рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата могут принять на съезде партии "Слуга народа".

Источник: первый вицеспикер парламента Александр Корниенко в интервью "Суспильному"

Детали: По его словам, решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.

Прямая речь: "Давид Арахамия (глава фракции СН – ред.) такую ​​предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, которую нужно посмотреть, будет ли народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков вести свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа"…

Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, который предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов. Он точно был в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимут. Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда такое определять".

Больше деталей: При этом Корниенко не уточнил, сколько важных для партии законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата.

Согласно Конституции, полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае, если он выходит из фракции партии, от которой был избран в Раду. Лишение мандата производится по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии.

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