На съезде "Слуги народа" могут проголосовать за изгнание Разумкова из Рады
Решение о лишении эксспикера Верховной рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата могут принять на съезде партии "Слуга народа".
Источник: первый вицеспикер парламента Александр Корниенко в интервью "Суспильному"
Детали: По его словам, решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.
Прямая речь: "Давид Арахамия (глава фракции СН – ред.) такую предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, которую нужно посмотреть, будет ли народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков вести свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа"…
Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, который предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов. Он точно был в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимут. Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда такое определять".
Больше деталей: При этом Корниенко не уточнил, сколько важных для партии законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата.
Согласно Конституции, полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае, если он выходит из фракции партии, от которой был избран в Раду. Лишение мандата производится по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии.
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Предыстория:
- 7 октября народные депутаты по инициативе "Слуги народа" проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- Разумков заявил, что по закону его не могут лишить еще и мандата.
- Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что его предшественника Дмитрия Разумкова может лишить мандата съезд партии "Слуга народа", но для этого нужны определенные предпосылки.
- Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что партия не будет рассматривать возможность лишения депутатского мандата Разумкова, если он будет выполнять обещания из предвыборной программы "Слуги народа".