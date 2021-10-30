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В Одеському художньому музеї починається масштабна реставрація – ОП

Субота, 30 жовтня 2021, 11:13
Одеський художній музей, фото Кирила Тимошенка

Одеський художній музей, який нещодавно набув статусу національного, буде реставровано – роботи мають початися незабаром.

Джерело: заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у Facebook

Деталі: За словами Тимошенка, указ президента про надання Одеському художньому музею статусу національного став поштовхом для швидкого рішення про реставраційні роботи.

Пряма мова: "Роботи стартують вже цього року у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". У планах – відремонтувати перекриття, провести реставрацію стін, підлоги та стелі, забезпечити звуко- й теплоізоляцію, відремонтувати всі фасади та оновити освітлення, облаштувати інклюзивні санвузли, ліфт і так далі. Також іде мова про те, щоб назвати музей іменем Олександра Ройтбурда".

Більше деталей: Представник ОП додав, що за кілька останніх років Ройтбурду вдалося зробити Одеський художній музей одним з головних мистецьких просторів країни.

Передісторія:

  • 8 серпня стало відомо, що керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер. Йому було 59 років. Митець довгий час хворів, мав ускладнення після коронавірусної хвороби, яку переніс навесні.
  • Ройтбурд вів тривалу боротьбу за посаду керівника Одеського художнього музею, ще у 2017 році він виграв відповідний конкурс, проте чиновники чинили цьому опір. Лише у грудні 2020 року художник остаточно отримав можливість керувати музеєм.
  • Після смерті Ройтбурда Одеський художній музей тимчасово очолила Олександра Ковальчук – депутат Одеської міськради і донедавна заступник директора цього музею.

Українська правда
Теми: Одесакультура


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