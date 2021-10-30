В Одесском художественном музее начинается масштабная реставрация – ОП

Одесский художественный музей, недавно получивший статус национального, будет реставрирован – работы должны начаться уже вскоре.

Источник: заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Facebook

Детали: По словам Тимошенко, указ президента о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального стал толчком для быстрого решения о реставрационных работах.

Прямая речь: "Работы стартуют уже в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Велике будівництво". В планах – отремонтировать перекрытия, провести реставрацию стен, пола и потолка, обеспечить звуко- и теплоизоляцию, отремонтировать все фасады и обновить освещение, обустроить инклюзивные санузлы, лифт и тому подобное. Также речь идет о том, чтобы назвать музей именем Александра Ройтбурда".

Больше деталей: Представитель ОП добавил, что за несколько последних лет Ройтбурду удалось сделать Одесский художественный музей одним из важнейших художественных пространств страны.

Предыстория: