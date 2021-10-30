В Одесском художественном музее начинается масштабная реставрация – ОП
Одесский художественный музей, недавно получивший статус национального, будет реставрирован – работы должны начаться уже вскоре.
Источник: заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Facebook
Детали: По словам Тимошенко, указ президента о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального стал толчком для быстрого решения о реставрационных работах.
Прямая речь: "Работы стартуют уже в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Велике будівництво". В планах – отремонтировать перекрытия, провести реставрацию стен, пола и потолка, обеспечить звуко- и теплоизоляцию, отремонтировать все фасады и обновить освещение, обустроить инклюзивные санузлы, лифт и тому подобное. Также речь идет о том, чтобы назвать музей именем Александра Ройтбурда".
Больше деталей: Представитель ОП добавил, что за несколько последних лет Ройтбурду удалось сделать Одесский художественный музей одним из важнейших художественных пространств страны.
Предыстория:
- 8 августа стало известно, что руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер. Ему было 59 лет. Художник долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной болезни, которую он перенес весной.
- Ройтбурд несколько лет боролся за должность руководителя Одесского художественного музея, еще в 2017 году он выиграл соответствующий конкурс, однако чиновники оказывали этому сопротивление. Только в декабре 2020 года художник окончательно получил возможность управлять музеем.
- После смерти Ройтбурда Одесский художественный музей временно возглавила Александра Ковальчук – депутат Одесского горсовета и до недавнего времени заместитель директора этого музея.