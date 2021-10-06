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Один із нападників на журналістів вислизнув з "Укрексімбанку" через чорний хід

Середа, 6 жовтня 2021, 18:06
Один із нападників на журналістів вислизнув з Укрексімбанку через чорний хід
"Укрексіибанк". фото УП

Процес вручення підозри фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" триває, на робочих місцях в "Укрексімбанку" їх не виявилося.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі журналістам, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Максимець: "Коли представники Нацполіції та прокуратури зв’язалися з адміністрацією банку, їм повідомили, що одна особа на цей час склала повноваження (раніше про тимчасове складення повноважень заявив голова банку Євген Мецгер –ред.), інша написала заяву про звільнення. Попри це, вони не є на цей час звільненими і мають перебувати на робочому місці. Однак адміністрація повідомила, що цих осіб на робочому місці немає, а підстави їх відсутності невідомі.

Тому на цей час процес вручення повідомлень про підозру триває".

Деталі: Максимець зазначила, що прокурори залишили в адміністрації банку повідомлення про підозру та повістки з викликом до органів дізнання для здійснення процесуальних і слідчих дій. Правоохоронці вживають заходів для встановлення їхнього місцезнаходження. Як тільки воно буде встановлено, їм повідомлять про підозру особисто.

 
Надія Максимець
уп

"Ми сподіваємось, що це питання буде вирішено вже сьогодні", - додала вона.

Також, за словами Максимець, попередньо встановлено, що один фігурант вищевказаного провадження все ж перебував нині у приміщенні банку, однак в подальшому стало відомо, що він начебто через стан здоров’я залишив будівлю через інший вихід.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, це - директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов.

 
Володимир Пікалов та Євген Мецгер
фото "схем"

Що передувало: 6 жовтня поліція та прокуратура прийшли до "Укрексімбанку" вручити підозру фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем". 

На вулиці Антоновича перед будівлею зібралася акція протесту проти протиправних дій, допущених керівництвом та охороною банку, які вилучали техніку в журналістів та намагалися знищити відзнятий матеріал.

Адміністрація "Укрексімбанку" запросила журналістів на пресконференцію в середу, але потім скасувала її.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
  • Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Українська правда

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Теми: ЗМІбанкипрокуратураКиїв
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