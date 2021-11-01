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У Польщі затримали українця, який перевозив у Porsche Cayenne 11 нелегалів з Іраку

Понеділок, 1 листопада 2021, 15:53
фото: pixabay

Польська поліція затримала громадянина України, який перевозив 11 громадян Іраку в автомобілі Porsche Cayenne.

Про це пише Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент трапився у місті Більськ-Підляський у Підляському воєводстві, що за 30 км від кордону із Білоруссю. Поліція зупинила автомобіль Porsche Cayenne із державним номерним знаком Великопольського воєводства.

"За кермом був 24-річний громадянин України. Виявилося, що в Porsche він перевозив 11 громадян Іраку, які нелегально перебували в Польщі", - розповіла Елжбета Заборовська з пресслужби поліції Підляського воєводства.

Українця затримали та заарештували, а машину поставили на штрафмайданчик стоянку. За словами правоохоронців, чоловік не мав водійських прав. У поліції повідомляють, що українець розповів, що позичив автомобіль у друга.

Суд арештував українця на два місяці. Йому висунули звинувачення в організації нелегального перетину кордону. Він також відповідатиме за несанкціоноване керування автомобілем і перевезення п'яти пасажирів понад дозволену кількість місць.

Раніше повідомлялося, що в місті Більськ-Підляський зупинили українця-водія, у машині якого було троє курдів, які нелегально перебували на території Польщі.

Про схожі випадки повідомляли в середині жовтня. 19 жовтня зазнав аварії мікроавтобус на чеських номерах з водієм-українцем, у ньому виявили 15 нелегалів. 

17 жовтня затримали громадянина України, який перевозив у вантажівці майже три десятки нелегальних мігрантів з Іраку.

Теми: ПольщаІраккордонУкраїна


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