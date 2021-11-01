В Польше задержан украинец, перевозивший в Porsche Cayenne 11 нелегалов из Ирака
Польская полиция задержала гражданина Украины, перевозившего 11 граждан Ирака в автомобиле Porsche Cayenne.
Об этом пишет Polsat News, сообщает "Европейская правда".
Инцидент произошел в городе Бельск-Подляский в Подляском воеводстве, в 30 км от границы с Беларусью. Полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne с государственным номерным знаком Великопольского воеводства.
"За рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, которые нелегально находились в Польше", – рассказала Эльжбета Заборовска из пресс-службы полиции Подляского воеводства.
Украинца задержали и арестовали, а машину поставили на штрафплощадку. По словам правоохранителей, мужчина не имел водительских прав. В полиции сообщают, что украинец рассказал, что одолжил автомобиль у друга.
Суд арестовал украинца на два месяца. Ему предъявлены обвинения в организации нелегального пересечения границы. Он также будет отвечать за несанкционированное управление автомобилем и перевозку пяти пассажиров сверх разрешенного количества мест.
Ранее сообщалось, что в городе Бельск-Подляский остановили украинца-водителя, в машине которого находились трое курдов, нелегально находившихся на территории Польши.
О схожих случаях сообщали в середине октября. 19 октября попал в аварию микроавтобус на чешских номерах с водителем-украинцем, в нем обнаружили 15 нелегалов.
17 октября задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике почти три десятка нелегальных мигрантов из Ирака.