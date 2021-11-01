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В Польше задержан украинец, перевозивший в Porsche Cayenne 11 нелегалов из Ирака

Понедельник, 1 ноября 2021, 15:53
фото: pixabay

Польская полиция задержала гражданина Украины, перевозившего 11 граждан Ирака в автомобиле Porsche Cayenne.

Об этом пишет Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел в городе Бельск-Подляский в Подляском воеводстве, в 30 км от границы с Беларусью. Полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne с государственным номерным знаком Великопольского воеводства.

"За рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, которые нелегально находились в Польше", – рассказала Эльжбета Заборовска из пресс-службы полиции Подляского воеводства.

Украинца задержали и арестовали, а машину поставили на штрафплощадку. По словам правоохранителей, мужчина не имел водительских прав. В полиции сообщают, что украинец рассказал, что одолжил автомобиль у друга.

Суд арестовал украинца на два месяца. Ему предъявлены обвинения в организации нелегального пересечения границы. Он также будет отвечать за несанкционированное управление автомобилем и перевозку пяти пассажиров сверх разрешенного количества мест.

Ранее сообщалось, что в городе Бельск-Подляский остановили украинца-водителя, в машине которого находились трое курдов, нелегально находившихся на территории Польши.

О схожих случаях сообщали в середине октября. 19 октября попал в аварию микроавтобус на чешских номерах с водителем-украинцем, в нем обнаружили 15 нелегалов.

17 октября задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике почти три десятка нелегальных мигрантов из Ирака.

Темы: ПольшаИракграницаУкраина
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