Чемпіонку світу з фристайлу затримали в Білорусі: виступала проти Лукашенка
У Білорусі затримали дворазову чемпіонку світу з фристайлу, найкращу спортсменку республіки 2019 року Олександру Романовську, яка виступала проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Джерело: Білоруський фонд спортивної солідарності у Facebook, організація "Вільне об'єднання спортсменів Білорусі" в Instagram, Zerkalo.io
Дослівно БФСС: "Чемпіонку світу з лижного фристайлу в акробатичних стрибках білоруску Олександру Романовську затримали після тренування 10 листопада… близько 16:30. Її затримали за статтею 24.3 КоАП (непідкорення законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень – ред.). Її доставили до Партизанського РУВС, а пізніше перевезли до ІТТ".
Деталі: Повідомляється, що суд над Романовською має відбутися 11 листопада о 12:45.
Батьки спортсменки досі не знають, що їй інкримінують, передачу в ІТТ у них теж не прийняли.
Згодом Zerkalo.io повідомило, що Романовска отримала штраф у 90 базових величин (2610 рублів, або трохи більше 27 тисяч гривень – ред.)
На суді спортсменці інкримінували статтю 24.23 п.1 – порушення встановленого порядку проведення зборів, мітингів, вуличної ходи, іншого масового заходу, вчиненого учасником таких заходів.
Для довідки: Олександра Романовська – чемпіонка світу, дворазова чемпіонка зимової універсіади 2019 у Казані, найкраща спортсменка Білорусі-2019, багаторазова призерка етапів кубка світу, заслужений майстер спорту.
У "Вільному об'єднанні спортсменів Білорусі" нагадали, що після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року Романовська активно висловлювала свою громадянську позицію.
Зокрема, вона підписала відкритий лист спортсменів із вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори. Пізніше її звільнили з Республіканського центру олімпійської підготовки Білорусі нібито через прогули.
Передісторія:
- Влімку чоловік білоруської олімпійки Христини Тимановської – Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади в Токіо на батьківщину.
- Також залишив Білорусь і виїхав в Україну тренер гандбольної команди "Віцязь", активіст Незалежної асоціації спортсменів Костянтин Яковлєв.
- Сім'я білоруських спортсменів – Андрій Кравченко та Яна Максимова – вирішили залишити країну і жити в Німеччині.
- У Білорусі засудили чемпіона світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексія Кудіна до 2,5 років колонії за опір співробітникам міліції під час акції протесту 10 серпня 2020 року.