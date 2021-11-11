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Чемпионку мира по фристайлу задержали в Беларуси: выступала против Лукашенко

Четверг, 11 ноября 2021, 14:16
Чемпионку мира по фристайлу задержали в Беларуси: выступала против Лукашенко
Фото c Facebook Belarusian Sport Solidarity Foundation

В Беларуси задержали двукратную чемпионку мира по фристайлу, лучшую спортсменку республики 2019 года Александру Романовскую, выступавшую против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: Белорусский фонд спортивной солидарности в Facebook, организация "Свободное объединение спортсменов Беларуси" в Instagram, Zerkalo.io

Дословно БФСС: "Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках беларуска Александра Романовская была задержана после тренировки 10 ноября… около 16:30. Её задержали по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий – ред.). Она была доставлена в Партизанский РУВД, позже её перевезли в ИВС".

Детали: Сообщается, что суд над Романовской должен состояться 11 ноября в 12:45.

Родители спортсменки до сих пор не знают, что ей вменяется, передачу в ИВС у них тоже не приняли.

Позже Zerkalo.io сообщило, что Романовская получила штраф в 90 базовых величин (2610 рублей, или более 27 тысяч гривен – ред.)
На суде спортсменке предъявили обвинение по статье 24.23 п.1 – нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий.

Для справки: Александра Романовская – чемпионка мира, двукратная чемпионка зимней универсиады 2019 в Казани, лучшая спортсменка Беларуси-2019, многократная призерка этапов кубка мира, заслуженный мастер спорта.

В "Свободном объединении спортсменов Беларуси" напомнили, что после выборов президента Беларуси в августе 2020 года Романовская активно выражала свою гражданскую позицию.

В частности, она подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы. Позже она была уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки Беларуси якобы из-за прогулов.

Предыстория: 

  • Летом муж белорусской олимпийки Кристины Тимановской – Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти с Олимпиады в Токио на родину.
  • Также покинул Беларусь и уехал в Украину тренер гандбольной команды "Віцязь", активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев.
  • Семья белорусских спортсменов – Андрей Кравченко и Яна Максимова – решили покинуть страну и остаться жить в Германии.
  • В Беларуси приговорили чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина к 2,5 годам колонии за сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Беларусьспортарестакции
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