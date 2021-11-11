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США застерегли ЄС, що Росія може планувати напад на Україну – Bloomberg

Четвер, 11 листопада 2021, 23:09
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США повідомили союзникам з Європейського Союзу про те, що Росія може враховувати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.

Джерело: Bloomberg з посиланням на декількох людей, знайомих з цим питанням

Деталі: Оскільки Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських сил поблизу українського кордону, американські посадовці інформували колег з ЄС про свої побоювання щодо можливої воєнної операції.

Зазначається, що попередження США з приводу України пов’язане з протистоянням між Польщею і Білоруссю. Разом із тим це відбувається на тлі невизначеності щодо постачання російського газу в Європу, попри обіцянку Путіна збільшити вже на цьому тижні, аби послабити енергетичну кризу. Президент РФ наполягає на тому, аби європейські регулятори швидко підтримали експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" з Росії у Німеччину, проти якого США і Україна виступають як проти загрози європейській безпеці.

Разом із тим виданню джерело, близьке до Кремля повідомило, що Росія нібито не має наміру починати війну з Україною, але "повинна показати, що готова застосувати силу в разі необхідності".

Передісторія:

  • 8 листопада комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону.
  • Авторитетні американські видання The Washington PostPolitico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.

Теми: УкраїнаСШАЄСвійнаРосія


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