США застерегли ЄС, що Росія може планувати напад на Україну – Bloomberg

США повідомили союзникам з Європейського Союзу про те, що Росія може враховувати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.

Джерело: Bloomberg з посиланням на декількох людей, знайомих з цим питанням

Деталі: Оскільки Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських сил поблизу українського кордону, американські посадовці інформували колег з ЄС про свої побоювання щодо можливої воєнної операції.

Зазначається, що попередження США з приводу України пов’язане з протистоянням між Польщею і Білоруссю. Разом із тим це відбувається на тлі невизначеності щодо постачання російського газу в Європу, попри обіцянку Путіна збільшити вже на цьому тижні, аби послабити енергетичну кризу. Президент РФ наполягає на тому, аби європейські регулятори швидко підтримали експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" з Росії у Німеччину, проти якого США і Україна виступають як проти загрози європейській безпеці.

Разом із тим виданню джерело, близьке до Кремля повідомило, що Росія нібито не має наміру починати війну з Україною, але "повинна показати, що готова застосувати силу в разі необхідності".

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