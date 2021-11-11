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США предостерегают ЕС, что Россия может планировать нападение на Украину – Bloomberg

Четверг, 11 ноября 2021, 22:09
США предостерегают ЕС, что Россия может планировать нападение на Украину – Bloomberg
президент сша джо байден

США сообщили союзникам из Европейского Союза о том, что Россия может учитывать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со снабжением энергоресурсов.

Источник: Bloomberg со ссылкой на нескольких людей, знакомых с этим вопросом

Детали: Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских сил вблизи украинской границы, американские чиновники информировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции.

Отмечается, что предупреждение США по Украине связано с противостоянием между Польшей и Беларусью. Вместе с тем, это происходит на фоне неопределенности по поставкам российского газа в Европу, несмотря на обещание Путина увеличить уже на этой неделе, чтобы ослабить энергетический кризис. Президент РФ настаивает на том, чтобы европейские регуляторы быстро одобрили эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, против которого США и Украина выступают против угрозы европейской безопасности.

Вместе с тем изданию источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Россия якобы не намерена начинать войну с Украиной, но "должна показать, что готова применить силу в случае необходимости".

Предыстория:

  • 8 ноября комитет Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка РФ.
  • В Министерстве обороны Украины не подтвердилипереброску российских войск в границу.
  • Авторитетные американские издания The Washington PostPolitico в начале ноября опубликовали доказательства переброски российских войск близко к украинской границе.

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Темы: УкраинаСШАЕСвойнаРосcия
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