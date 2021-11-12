Офіс президента: Яка мета в Ахметова, сьогодні не зовсім очевидно

В Офісі президента запевняють, що коректно і з повагою спілкуються з бізнесменом Рінатом Ахметовим та його людьми, а збільшення кількості критики влади на каналах олігарха пов’язує насамперед з ухваленням антиолігархічного закону.

Джерело: антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Радіо Свобода" щодо статті "Української правди" про початок конфлікту ОП й Ахметова

Пряма мова: "Держава спілкується з усіма однаково – за допомогою закону. Спілкується коректно і з повагою".

Деталі: Інформацію УП про те, що Офіс президента все частіше почав переходити межі у спілкуванні з Ахметовим та його оточенням, він називає "банальним припущенням з традиційною конспірологічною гіпертрофією".

Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський може спілкуватися з представниками бізнесу, але "про такі зустрічі повідомляється в коректному порядку за відповідною процедурою".

За словами Подоляка, закон про олігархів спрямований і на те, щоб відносини влади з ними були прозорі для суспільства.

Пряма мова: "Що стосується контактів з паном Ахметовим та іншими подібними економічними суб'єктами, то саме для досягнення повної прозорості відносин з ними будь-яких посадових чи політичних осіб президент ініціював ухвалення закону про олігархів. Зокрема, цей закон передбачає декларування контактів.

Це – абсолютно раціональна ініціатива, яка забезпечить, щоб усі в суспільстві, – а особливо журналісти, – мали не просто чиїсь коментарі, а офіційні документи про контакти.

Відповідно, за 6 місяців до початку роботи закону або панове олігархи позбудуться двох з чотирьох ознак для визначення такого статусу, або ви побачите конкретні декларації по кожному епізоду контактів (...).

Яка мета у пана Ахметова, сьогодні не зовсім очевидно. Максимальні сировинні прибутки? Консервація старих правил? Держава, яка не має стабільності? Можна говорити в інтерв'ю все що завгодно, але реально промовистими завжди є тільки дії.

Якщо пан Ахметов як найбільший в Україні економічний гравець, чиї інтереси все ж таки суттєво переплелися з політикою, працюватиме за законом і визнаватиме інтереси суспільства, то можна буде погодитись з його цитатою (про спільну мету – ред.)".

Деталі: Саме з ухваленням антиолігархічного закону радник Андрія Єрмака пов'язує збільшення кількості критики влади на каналах, що належать Рінату Ахметову,

За словами Подоляка, "реальні реформи та справжня трансформація держави" завжди викликають несприйняття у тих, "хто звик до старої системи".

На його думку, "можна включити у будь-який день тижня телеканали, які належать пану Ахметову або пов'язуються з ним, щоб побачити, які саме і з ким там можуть бути домовленості".

"Яценюк, Гройсман, Данилюк, Ляшко, Смешко, Разумков та ще деякі інші не представляють владу, але без когось із них, здається, журналістам просто забороняється виходити в ефір цих телеканалів. Єдине, що можуть забезпечити комунікаційники партії "Слуга народу", Кабміну чи Офісу президента, – це координацію присутності тих спікерів, яких запрошують у відповідні формати та відповідну фактичну підготовку до конкретних питань", – заявив Подоляк.

А з приводу нібито "фінансового заохочення" чи залякування депутатів і чиновників з боку Ахметова або його соратників, Офіс президента волів би дотримуватися "принципу політичної презумпції невинуватості", хоча вже й були випадки виключення з фракції.

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