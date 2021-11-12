Офис президента: Какова цель Ахметова, сегодня не совсем очевидно

В Офисе президента уверяют, что корректно и с уважением общаются с бизнесменом Ринатом Ахметовым и его людьми, а увеличение количества критики власти на каналах олигарха связывает, прежде всего, с принятием антиолигархического закона.

Источник: антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Радио Свобода" относительно статьи "Украинской правды" о начале конфликта ОП и Ахметова

Прямая речь: "Государство общается со всеми одинаково – с помощью закона. Общается корректно и с уважением".

Детали: Информацию УП о том, что Офис президента все чаще начал переходить границы в общении с Ахметовым и его окружением, он называет "банальным предположением с традиционной конспирологической гипертрофией".

Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский может общаться с представителями бизнеса, но "о таких встречах сообщается в корректном порядке по соответствующей процедуре".

По словам Подоляка, закон об олигархах направлен и на то, чтобы отношения власти с ними были прозрачны для общества.

Прямая речь: "Что касается контактов с господином Ахметовым и другими подобными экономическими субъектами, то для достижения полной прозрачности отношений с ними любых должностных или политических лиц президент инициировал принятие закона об олигархах. В частности, этот закон предусматривает декларирование контактов.

Это – абсолютно рациональная инициатива, которая обеспечит, чтобы все в обществе, – а особенно журналисты, – имели не просто чьи-то комментарии, а официальные документы о контактах.

Соответственно, за 6 месяцев до начала работы закона либо господа олигархи избавятся от двух из четырех признаков для определения такого статуса, либо вы увидите конкретные декларации по каждому эпизоду контактов (...).

Какова цель господина Ахметова, сегодня не совсем очевидно. Максимальные сырьевые доходы? Консервация старых правил? Государство, не имеющее стабильности? Можно говорить в интервью все что угодно, но реально красноречивы всегда лишь действия.

Если господин Ахметов как крупнейший в Украине экономический игрок, чьи интересы все же существенно переплелись с политикой, будет работать по закону и признавать интересы общества, то можно будет согласиться с его цитатой (об общих целях – ред.)".

Детали: Именно с принятием антиолигархического закона советник Андрея Ермака связывает увеличение количества критики власти на каналах, принадлежащих Ринату Ахметову,

По словам Подоляка, "реальные реформы и настоящая трансформация государства" всегда вызывают неприятие у тех, "кто привык к старой системе".

По его мнению, "можно включить в любой день недели телеканалы, принадлежащие господину Ахметову или связывающиеся с ним, чтобы увидеть, какие именно и с кем могут быть договоренности".

"Яценюк, Гройсман, Данилюк, Ляшко, Смешко, Разумков и еще некоторые другие не представляют власть, но без кого-то из них, кажется, журналистам просто запрещается выходить в эфир этих телеканалов. Единственное, что могут обеспечить коммуникационщики партии "Слуга народа", Кабмина или Офиса президента – это координацию присутствия тех спикеров, которых приглашают в соответствующие форматы и соответствующую фактическую подготовку к конкретным вопросам", – заявил Подоляк.

А по поводу якобы "финансового поощрения" или запугивания депутатов и чиновников со стороны Ахметова или его соратников, Офис президента предпочел бы придерживаться "принципа политической презумпции невиновности", хотя уже были случаи исключения из фракции.

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